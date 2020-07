Les mesures socials per a la reconstrucció són rebutjades pel Congrés, que sí que aprova les econòmiques

El Ple de Congrés ha rebutjat aquest dimecres el document amb mesures socials aprovat per la Comissió per a la Reconstrucció de el país després del Covid-19, mentre que ha aprovat els altres tres textos amb les conclusions econòmiques, sanitàries i relatives a la Unió Europea.









Finalment Vox, que va baixar de la comissió en el seu tram final i es va desvincular de les votacions anteriors, ha reaparegut aquest dimecres per votar en contra dels tots els dictàmens en el Ple, contribuint així a l'posar en perill el social i l'econòmic, que no comptaven amb el suport de PP.





Així, les coses, el text amb mesures socials ha estat rebutjat per 175 nos davant de 172 sís, sent l'únic dels quatre que no ha sortit endavant.