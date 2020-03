Nou xoc entre Carmen Calvo i Pablo Iglesias davant el coronavirus

Els dos vicepresidents de Pedro Sánchez, Carmen Calvo i Pablo Iglesias han tornat a protagonitzar un dur enfrontament que el Consell de Ministres convocat per declarar l'estat d'alarma pel coronavirus. La pugna ha estat directa i sense mitges tintes, amb la socialista que "ha perdut els nervis".

















Iglesias, que va interrompre la seva quarantena va començar demanant més visibilitat a l'equip ministerial encarregat de liderar la lluita contra el patogen. El primer esborrany filtrat per La Moncloa no donava ninguan visibilitat als ministeris controaldos per Podem.





Pablo Iglesias va mostrar una actitud des del començament de la sessió que no va agradar a molts ministres socialistes. A més de Calvo, el delegat de Ciència, Pedro Duque, i el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska van protestar davant les peticions de Iglesias.





La ministra d'Educació Isabel Celaá es va alinear a Iglesias, i segons algunes fonts ministres com José Luis Ábalos i fins a José Luis Escrivá, considerats dels més ortodoxos, també van acostar les seves posicions a les de l'líder d'Podem.





La ministra d'Economia, Nadia Calviño, no es va oposar a la posada en marxa de l'estat d'alarma, encara que sí va alimentar el debat intern sobre l'impacte al país. La liquiditat i la situació de les petites empreses va estar en aquests dies al centre de la discussió a l'Executiu, amb els ministres de Podem, concretament Yolanda Díaz, en primera línia per demanar més despesa pública.





Un altre dels dos punts van protagonitzar l'intens debat va ser la recuperació de les competències de Sanitat, després que des de Catalunya i el País Basc interpretaran la mesura com un article 155 encobert.





L'actitud directa de Iglesias va irritar alguns ministres socialistes. Entre ells a Calvo, que va tornar a xocar amb ell. La reunió es va allargar durant més de set hores, i va acabar amb un substancial empat entre els dos front interns de Govern, i amb un Sánchez de facto incapaç de sortir de la posició de neutralitat.