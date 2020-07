La Generalitat habilita un hotel a Lleida per aïllar casos positius de Covid-19

La Generalitat ha decidit habilitar un hotel molt a prop de Lleida per aïllar les persones que donin positiu en Covid-19. El principal objectiu és poder aïllar els temporers de la fruita que no estiguin en condicions de complir amb les mesures d'aïllament en els seus domicilis, i evitar d'aquesta manera que la transmissió continuï.









L'hotel habilitat es troba a la localitat de Torrefarrera , molt propera a la capital de Segrià, una de les zones més conflictives pel que fa a brots de contagiats. La instal·lació disposa de 78 places i ja està en disposició d'acollir els primers infectats que necessitin aïllar-se.





L'espai comptarà amb personal contractat per la Creu Roja, a través del conveni signat amb la Conselleria fa un parell de setmanes, que realitzarà tasques d'intervenció comunitària, mediació i acompanyament social.





El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha visitat l'hotel, on ha explicat que la intenció de la conselleria és estar preparats per si la situació ho requereix.





El Homrani ha estat acompanyat per l'alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, el delegat de Govern a Lleida, Ramon Farré, el president de Consell Comarcal de Segrià, David Masot, el secretari d'Igualtat , Migracions i Ciutadania de la Generalitat, Oriol Amorós, el coordinador de Creu Roja Catalunya , Enric Morist, i la presidenta de la Creu Roja a Lleida, Dolors Curià.





El conseller ha convidat a les persones en situació d'atur amb la formació prèvia pertinent "de la comarca del Segrià i de la demarcació de Lleida a apuntar-se a les borses de treball que té obertes el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per treballar en equipaments com aquest ".





ESTRATÈGIA CONJUNTA

Segons la Conselleria, en la seva actuació d'atenció i acollida a persones contagiades de Covid-19 es treballa conjuntament amb els municipis i la Conselleria de Salut, a través de Salut Pública.





Treball, Afers Socials i Famílies ha posat a disposició de Salut 25 tècnics de la campanya de la fruita contractats pels Ajuntaments amb finançament del SOC per reforçar les tasques de rastreig de contactes i acompanyament d'aquelles persones que no disposen d'un habitatge adequat per fer l'aïllament.





La Conselleria assenyala que està en contacte amb els municipis que han preparat dispositius d'allotjament per donar-los suport en l'atenció social a les persones que necessitin fer els aïllaments per Covid-19.