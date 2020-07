El Suprem rebutja el règim de semillibertat per a Carme Forcadell

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha estimat el recurs de la Fiscalia i tomba la concessió de semillibertat de l'expresidenta de Parlament català Carme Forcadell atorgada per l'article 100.2 del reglament penitenciari.









Els magistrats al·leguen "falta de justificació i desconnexió amb la reinserció" en l'acte en el qual se li va concedir el 100.2. No obstant això, aquesta resolució no té efectes pràctics per Forcadell, ja que recentment li va ser concedit el tercer grau.





La Sala estableix també que els recursos d'apel·lació sobre l'aplicació del 100.2 als presos els resol el tribunal sentenciador i que el recurs del fiscal té efectes suspensius.