La tasca empresarial del vers lliure de Podemos sota la lupa d'un Jutjat de Madrid

Els treballs coneguts en els telegrams de Podemos com "la Neurona de Monedero", empresa on aquest fundador de el partit morat figurava com "director de l'equip d'especialistes", està sent investigada després de la denúncia de l'ex advocat de Podem, José Manuel Calvente, sobre el finançament del partit.









El jutjat 42 de Madrid ha obert diligències genèriques per "suposada malversació de Podem" després d'aquesta denúncia efectuada el 2019. Vol aclarir el paper de la consultora Neurona, vinculada a Juan Carlos Monedero, autobatejat com "vers lliure" del partit i investigada a Bolívia per "corrupció", i que va ser contractada pel partit durant les campanyes electorals de 2019.





Neurona va arribar a Espanya el 2019 i va fer vídeos de campanyes per a la candidata Isa Serra a la Comunitat de Madrid al maig de 2019, com a filial d'una empresa mexicana que va realitzar consultories per Evo Morales i Andrés Manuel López Obrador. Aquesta empresa, en els documents de la qual Monedero hi figura com a "director" de l'"equip d'especialistes", també va treballar per a Podemos i el jutge vol saber si va poder generar algun tipus de desviament de fons que la llei no permet.





La consultora va fer vídeos i missatges virals en les xarxes en la campanya a Madrid de la candidata Isa Serra i va treballar en l'espot de campanya de Jesús Santos, candidat a l'alcaldia d'Alcorcón, va dissenyar cartells electorals, "mosaics" per Instagram i el lema del partit morat en les eleccions generals de 2019. Neurona també va idear el logotip de Unidas Podemos i la cartelleria de campanya.





Els contractes amb la consultora Neurona es van signar a través del NIF de la coalició i no el de Podemos, el que crea preocupació a Izquierda Unida per la judicialització del cas.





El Jutjat de Madrid ha de dirimir si aquests vídeos i dissenys es feien en el propi partit, a través de la tasca de militants i treballadors de la formació, com alguns al partit morat apunten. I que Neurona era una "tapadora" per "maquillar" contractes i desviar fons a través dels microcrèdits com va denunciar l'exadvocat de Podemos davant la Guàrdia Civil al desembre de 2019. Al llarg de 2019, Podemos va lliurar almenys 350.000 euros per a aquestes campanyes electorals però apareixen dates que no quadren amb les de registre de Neurona. L'esborrany recull una data anterior a la creació de Neurona a Espanya i el jutge a analitzarà si els treballs realitzats van ser ficticis. La Llei de partits condemna l'ús de fons estrangers per a les campanyes electorals nacionals.





La investigació oberta assenyala al tresorer, Daniel de Fruits i la gerent de el partit, Rocío Val, que alguns apunten que està darrere de l'entramat de contractacions. Amb ells, el jutge pot demanar que declari Juanma Del Olmo, cap de campanya electoral i que ara treballa en el gabinet del vicepresident segon de Govern, Pablo Iglesias.