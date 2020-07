El Depor demana que es paralitzi la Lliga fins que s'aclareixi l'embolic amb el Fuenlabrada

El Deportivo de la Corunya vol que Laliga i la Federació Espanyola de Futbol paralitzin la competició fins que s'aclareixi el cas del Fuenlabrada. El quadre gallec considera que en les actuals circumstàncies el campionat està adulterat, pel que ha sol·licitat la suspensió cautelar de la lliga a Segona Divisió.









Entre les argumentacions presentades pel quadre gallec per exigir que es prenguin aquestes mesures hi ha el fet que l'equip madrileny va viatjar a la Corunya sense cap metge en la seva expedició. Així ho va poder confirmar el metge del quadre gallec, que va parlar amb el seu col·lega madrileny i aquest li va explicar les raons per les quals no va poder desplaçar-se.





Segons exigeix el reglament de la competició, els equips s'han de presentar al camp amb el metge autoritzat per atendre els jugadors en el cas que els passi algun contratemps. "Si es tracta de clubs de Primera, Segona i Segona B, contractar els serveis d'un metge que, adscrit a la seva plantilla, tindrà com a funcions específiques, a més de les que se li puguin exigir per part de club, estar present i de servei durant el transcurs dels partits i entrenaments, i assumir les responsabilitats relatives al control antidopatge ", s'estableix en la reglamentació.





El Deportivo intenta per tots els mitjans que es repeteixi l'última jornada de campionat ja que la resta dels resultats dels equips el condemna a el descens a Segona B. I si no, el quadre gallec vol que en la pròxima lliga s'inscriguin 24 equips en la categoria de plata.