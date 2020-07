Aquest dissabte comença el congrés fundacional del nou partit de Puigdemont

El nou partit que ha impulsat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont sota la marca de JxCat iniciarà aquest dissabte el seu congrés fundacional sense haver aconseguit de moment un acord amb el PDeCAT sobre com reordenar l'espai.









JxCat donarà el tret de sortida a la seva congrés aquest dissabte a les 12.00 hores amb un acte telemàtic en el qual participaran el propi Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i els exconsellers de la formació que estan a la presó o a Brussel·les, així com altres membres del grup impulsor del partit i representants institucionals.





El mateix dia a partir de les 15.00 hores i fins diumenge a la mateixa hora es realitzarà la primera votació d'aquest congrés: els militants que s'hagin incorporat a el partit abans d'aquest dissabte a les 14.00 hores podran votar a través de la pàgina web per ratificar la proposta de membres de la Mesa que pilotaran el congrés, el seu reglament, els membres de les comissions que redactaran les ponències, la proposta d'estructura del partit i els estatuts.





El grup impulsor del partit, encapçalat per Puigdemont i Jordi Sànchez, ja ha proposat els noms que haurien de formar part de la Taula del congrés, entre els quals destaca l'exconseller Lluís Puig com a president de l'òrgan, i de les comissions que elaboraran la ponència política i estratègica - Sànchez, Toni Comín, Josep Rull, Elsa Artadi i Marta Madrenas, entre d'altres-, i l'organitzativa - Damià Calvet, Gemma Geis i Toni Morral, entre d'altres-.





Després d'aquest primer cap de setmana, el congrés s'allargarà fins al 3 d'octubre i tindrà com a moments clau l'elecció de la direcció del partit en una votació telemàtica entre el 7 i el 9 d'agost, i l'aprovació de les ponències el 3 de octubre.





PUGNA AMB EL PDECAT

JxCat començarà aquest procés fundacional amb la incògnita de com acabarà la pugna per la reordenació de l'espai postconvergent que mantenen els partidaris de Puigdemont amb la part de la direcció del PDeCAT que és crítica amb l'expresident.





La voluntat dels impulsors de JxCat és sumar a persones a títol individual i no sigles ni que hagi quotes per organitzacions, el que els seus detractors entenen que acabaria comportant la dissolució del PDeCAT quan el que volen és una coalició mantenint les estructures del partit presidit per David Bonvehí.





Aquest mateix divendres, Bonvehí ha afirmat en una carta dirigida als associats que la voluntat de la seva formació de transitar cap a JxCat no ha estat possible: "El nou instrument que constitueix matí ha fet una crida a sumar persones a títol individual i en canvi no garanteix que el PDeCAT i el que representem estigui ", ha lamentat, tot i que ha assegurat que estan aportant propostes per aconseguir un acord.





Un dels punts conflictius és la doble militància, ja que hi ha dirigents i associats del PDeCAT que s'estan afiliant a JxCat, malgrat que els estatuts del PDeCAT no permeten aquesta possibilitat, mentre que el partit de Puigdemont no decidirà aquest extrem fins al 3 d'octubre, quan s'aprovin les seves ponències.





Després de l'acte d'aquest dissabte, la següent data clau serà el dijous 30 de juliol, quan el PDeCAT celebra un consell nacional per decidir el futur de la formació.





CONTROL DE LA MARCA

Passi el que passi en aquest conclave del partit de Bonvehí, Puigdemont arriba a l'inici del congrés havent superat un dels esculls principals que tenia per consolidar el seu projecte: el control de la marca de JxCat, que pertanyia al PDeCAT i que proporciona els drets electorals de cara a futurs comicis.





Fa dues setmanes va aconseguir arrabassar la marca després que el registre de partits del Ministeri de l'Interior acceptés un canvi perquè aparegui com a president de la formació l'alcalde de Balenyà (Barcelona), Carles Valls, afí a Puigdemont, malgrat que el PDeCAT assegura que hi havia un acord entre Bonvehí i Sànchez per no utilitzar les sigles de JxCat en cas de ruptura.