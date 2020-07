Ja hi ha gairebé 30 contagiats del CF Fuenlabrada

El CF Fuenlabrada ha comunicat aquest dissabte vuit nous casos d'coroanvirus entre la seva expedició a la Corunya, ciutat en la qual estan confinats des de dilluns i on tenen un jugador hospitalitzat a l'Hospital Quirón.









En total, el 'Fuenla' té ja 28 casos positius per coronavirus al club, amb un total de 12 casos nous i un d'ells que segueix hospitalitzat, i iniciaran contactes amb Laliga per determinar què passa amb el partit ajornat davant el Deportivo de la Corunya.

"Des del CF Fuenlabrada volem expressar el nostre profund dolor i preocupació pels resultats dels últims tests PCR realitzats que assenyalen un total de 28 positius en el CF Fuenlabrada", va anunciar el club.

D'aquests 28 casos positius per COVID-19, hi ha un total de 12 nous casos. "Quatre dels nous casos estan a Madrid i no van tenir cap contacte des del partit davant l'Elx el passat 17 de juliol", va aportar l'entitat.

"Els altres vuit nous casos porten donant negatiu des de dissabte 18 i, passats vuit dies i malgrat estar aïllats a les seves habitacions els últims sis dies, avui els resultats han donat positiu", han afegit.

Entre els 12 nous casos sorgits dels últims test, assenyalen que hi havia dues persones amb anticossos a l'haver passat ja la malaltia i que, però, han donat positiu en aquest últim test, i no abans.

"D'altra banda, es comunica que dos contactes estrets del CF Fuenlabrada també han donat positius. Estem avaluant les mesures a prendre davant la situació que estem vivint i en el dia d'avui iniciarem els contactes amb Laliga", va manifestar el club.

Pel que fa a el jugador que va haver de ser hospitalitzat aquest divendres, segueix "ingressat, estable i amb simptomatologia no greu" derivada de la COVID-19.