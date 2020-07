Catalunya registra 1.493 nous casos de covid-19 i 3 morts en les darreres 24 hores

El Departament de Salut informa que fins ara a Catalunya hi ha hagut un total de 89.727 casos positius acumulats de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya. Així doncs, des de divendres s'han notificat 1.493 nous casos positius de covid-19 a Catalunya i s'han registrat tres noves defuncions.









Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 4.244 persones han estat ingressades de gravetat; actualment són 71.



Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s’han comptabilitzat fins avui un total de 40.734 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la COVID-19.





Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 15.584 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus.



Les funeràries han declarat un total de 12.677 persones fins ara, amb la COVID-19 o com a sospitosos. D’aquestes, 6.948 han mort a un centre hospitalari o sociosanitari, 4.116 a una residència i 805 al domicili. Els casos restants són casos no classificables per manca d’informació.