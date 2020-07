En les últimes 24 hores Catalunya ha registrat 724 casos i tres morts més per coronavirus

Catalunya ha registrat fins aquest dilluns 91.337 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2 confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR), 724 més que en el recompte de diumenge, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat.













El balanç de morts i afectats impulsat pel departament part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts amb coronavirus, és de 12.680 morts a Catalunya per coronavirus: 6.948 en hospital o centre sociosanitari, 4.116 en residència, 806 en domicili, i la resta són casos no classificables per manca d'informació.





De el total de casos, 4.250 han estat hospitalitzats en estat greu (actualment hi ha 77) i s'han registrat 40.806 altes hospitalàries fins al moment.





Pel que fa a residències de gent gran, hi ha fins ara 15.610 persones que han donat positiu.

La ciutat de Barcelona ha registrat des de l'inici de la pandèmia fins ara 19.427 casos, 171 més que en el balanç de diumenge.





I la comarca del Segrià (Lleida) ha acumulat 4.978 positius, 23 més que en l'últim recompte.