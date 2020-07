El Govern central estudiarà si cal "reforçar" la resposta de la Generalitat al coronavirus

La presidenta de l'PSOE, Cristina Narbona, ha assegurat que esperen que hi hagi una "valoració detallada de la situació" de la pandèmia del coronavirus a Catalunya per estudiar si es pot "enfortir o reforçar" la resposta que està donant el Govern de Quim Torra, "i de quina manera fer-ho", encara que ha recordat que de moment, les competències són de l'Executiu autonòmic, fins i tot si cal "portar a terme confinaments dins del seu territori".









Això sí, ha defensat que la situació actual a Espanya "no és ni de bon tros" la que hi havia quan es va decretar l'estat d'alarma a mitjans de març, entre altres coses, perquè "hi ha una menor gravetat de la incidència de virus", tot i que sí ha admès que "preocupa" el desenvolupament de virus en "algunes parts del territori".





Així ho ha assegurat en la roda de premsa que ha ofert després de la reunió telemàtica de la Comissió Executiva Federal de PSOE, en què ha explicat que a hores d'ara la relació del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes és "contínua i fluida", tot i que ha reconegut que "mai es pot descartar cap escenari".





En concret, ha assegurat que "d'aquí a el 31 de juliol", quan tindrà lloc la Conferència de Presidents presencial a la Rioja convocada pel president de Govern, Pedro Sánchez, esperen "que hi hagi una valoració detallada de la situació per veure si el tipus de resposta que està donant la Generalitat pot ser enfortida i reforçada, i de quina manera fer-ho, ja que en aquests moments està dins de l'autogovern i les seves capacitats fins i tot portar a terme confinaments dins del seu territori ".





Narbona ha assegurat que confien que "millori la situació que hi ha en aquests moments a Catalunya", ja que les xifres d'alguns paràmetres "no són satisfactoris", però ha volgut deixar clar que de moment "el Govern no té res a veure" .





A més, després que el president Torra hagi avisat que la situació a Catalunya és "crítica" i la "avantsala de març", Narbona ha afirmat que a Espanya, no és "ni de bon tros" la qual es va donar llavors quan es va decretar l'estat d'alarma, tot i que hi hagi zones en què les xifres "preocupin".





NO COMPRENEN LA MESURA DE REGNE UNIT

De fet, ha assegurat que l'anàlisi que ha fet la Comissió Executiva Federal és "esperançador", entre altres coses, perquè "hi ha una menor gravetat en la incidència de virus", com demostra el fet, segons la seva opinió, que més de 60% dels positius no presenten símptomes.

En aquest sentit, ha manifestat que no comprenen la mesura adoptada pel Regne Unit d'obligar a les persones que tornin d'Espanya a guardar quarantena, ja que la situació en aquest país "és pitjor que en el cas d'Espanya en el seu conjunt". "Esperem que es puguin establir corredors segurs", ha assenyalat, després de destacar el treball diplomàtic que està realitzant el Ministeri d'Exteriors.