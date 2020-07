Tebas es responsabilitza del viatge del Fuenlabrada, però es nega a dimitir

El president de Laliga, Javier Tebas, ha assegurat que ell és l'únic responsables del viatge del Fuenlabrada a La Corunya, però que no per això ha pensat a presentar la seva dimissió.









Javier Tebas ha afirmat en les xarxes socials que el viatge de el quadre madrileny va ser una decisió exclusivament seva i ha demanat perdó als components del Fuenlabrada per la pèrdua que aquesta decisió els ha causat. "Estimats directius, jugadors, tècnics i empleats del Fuenlabrada, vau seguir totes les instruccions que us va donar Laliga, l'únic responsable de el viatge sóc jo, qui va prendre aquesta decisió. Ningú més. El futbol us ha un. Ànim, aquesta oportunitat arribarà ", ha escrit en un tuit.





Posteriorment, Tebes ha reconegut que és conscient que hi ha sectors de el món de el futbol que prefereixen que marxi, però ell ha seguit defensant la seva decisió. "No m'he d'amagar. Si a algú li han de tallar el cap serà a mi, però mai al Fuenlabrada. Vaig actuar com vaig creure que calia actuar", ha dit.





A més, preguntat per si s'havia plantejat la possibilitat d'abandonar la presidència de Laliga, l'advocat ha estat rotund. "Només m'ho plantejaré si sento que no tinc el suport de la majoria dels clubs", ha conclòs.