Un sindicat de la policia de Terrassa denuncia el seu alcalde, Jordi Ballart, per un presumpte delicte de tràfic d'influències

Membres de la policia de Terrassa ha posat en coneixement de la Fiscalia el presumpte intent de fer desaparèixer sancions imposades durant la pandèmia, per l'incompliment de la normativa, després que alcalde de la localitat, Jordi Ballart, es mostrés interessat per l'estat de seva tramitació.













Segons fonts de l' sindicat SPL-CME, que ha estat qui ha posat l'assumpte en mans de la Fiscalia, les explicacions de l'consistori que s'han donat sobre aquest assumpte no han estat satisfactòries, pel que han optat per portar l'assumpte davant la justícia . "La versió de el govern local no ens va convèncer i no ens sembla un error", asseguren. Per això confirmen que "davant la possibilitat que hi hagi existit un presumpte delicte de tràfic d'influències i amb les obligacions derivades del nostre ofici, hem traslladat els fets a la justícia".





Encara que de moment les fonts sindicals prefereixen esperar a la resolució de la justícia davant de fer noves declaracions, segons han manifestat a CatalunyaPress, consideren que el desenvolupament dels esdeveniments els dóna la raó.





Segons la versió que defensa el sindicat, durant el confinament la policia va imposar sengles sancions a dues persones que es passejaven pel barri de Can Roca de la localitat amb una moto i un camió per, en teoria, animar la població confinada.





Després imposar-los les sancions, alguns veïns, a través de les xarxes socials, es van mobilitzar per demanar que se'ls retiraran les multes. I l'alcalde, Jordi Ballart, els va respondre assegurant que gestionaria el tema.





PARALITZACIÓ

Dies després, els agents que havien imposat les sancions es van adonar que aquestes no es tramitaven i ho van denunciar a l'sindicat. Les multes van aparèixer després en la taula d'un dels comandaments policials. L'equip de govern va assegurar que s'havia tractat d'un error ja que s'havien apartat per analitzar-les ja que l'assumpte estava generant molt soroll en les xarxes i que es van oblidar sobre de la taula d'un dels comandaments policials. Després d'això, les multes van continuar amb el seu tràmit normal.





No obstant això, aquestes explicacions no van convèncer els representants sindicals, que no van entendre com només aquestes dues multes, de les més de dues mil que es van imposar per incompliment de l'confinament, van ser revisades.





La reacció de l'sindicat davant aquesta versió dels fets oferta per l'equip de govern ha estat fulminant: "Això és un insult a la intel·ligència. Per oblit un es porta a casa les claus d'un patrulla. Això no és cap oblit i no pot caure en l'oblit. els responsables polítics no poden manejar al seu antull i capritx als responsables policials ", ha assegurat des SPL-CME.





Les explicacions ofertes pels responsables de l'consistori tampoc han convençut els partits polítics de l'oposició, que veuen la mà de l'alcalde en tota aquesta actuació. El fet que Ballart s'interessés per aquestes dues multes i que, després d'una trucada de l'alcalde a el regidor de seguretat i d'aquest a un dels comandaments policials, fossin les úniques que es van sotmetre a revisió, els porta a pensar que hi va haver una intervenció des de les màximes instàncies de l'ajuntament per intentar gestionar la situació segons els interessos de l'equip de govern.





CatalunyaPress ha intentat posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Terrassa però a causa de la pandèmia els telèfons de l'consistori estan contínuament comunicant.





Seguirem informant ....