El TC sentència que la suspensió de Jordi Sànchez com a diputat va ser legal

El Tribunal Constitucional ha considerat ajustada a dret la decisió de la Mesa de Congrés dels Diputats de suspendre a Jordi Sànchez de les seves funcions com a diputat. D'aquesta manera s'avalen les decisions preses pels membres de la mesa de la cambra baixa que, a més de a Sànchez, també van decidir suspendre a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull i Josep Turull. Tots ells havien estat elegits diputats en les eleccions de maig de 2019.









En el moment en què la taula va prendre aquesta decisió, els cinc diputats estaven a la presó provisional a l'espera de ser processats pels delictes de rebel·lió per la celebració del referèndum de l'1-O.

En tots els casos es va aplicar el l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que estableix que "signi un ordre de processament i la presó provisional per un delicte comès per persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels, el processat que estigués ostentant funció o càrrec públic quedarà automàticament suspès en l'exercici de la mateixa mentre duri la situació de presó ".





El Tribunal Constitucional declara en la seva sentència que el Congrés no ha vulnerat el dret de Sànchez a la presumpció d'innocència ni el dret a l'exercici del càrrec de diputat després d'aplicar l'esmentat article.





NO ÉS UNA NORMA PUNITIVA

Explica que aquest precepte "no és norma punitiva sinó establidora d'una mesura provisional vinculada, de manera mediata i necessària, a altres prèvies (processament ferma i presó provisional) adoptades per l'autoritat judicial" i recorda que si es donen els requisits fixats, com ocorria, ha de ser d'aplicació "immediata".





Per això, descarta que s'hagi vulnerat la presumpció d'innocència, ja que, segons indica, tant la doctrina de Tribunal Constitucional com la de el Tribunal Europeu de Drets Humans impedeixen "tenir per culpable a qui no ha estat declarat així després d'un previ judici just ( ...) ".





Pel que fa a la possible vulneració del dret a l'exercici del càrrec de diputat, el tribunal també ho descarta ja que la suspensió venia imposada per aplicació del 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal, indica.





Finalment, el tribunal de garanties tampoc comparteix la queixa exposada en el recurs d'empara sobre la suposada desproporció i falta de motivació de les resolucions que va dictar la Taula de Congrés, així com de la suposada "inacció" de la presidenta de Congrés, Meritxell Batet, en adoptar qualsevol mesura necessària per a salvaguardar els drets i prerrogatives de la Cambra i dels seus membres, segons recull l'article 12 del Reglament de Congrés dels Diputats.





El TC considera que la Mesa "va apreciar, amb unes paraules o unes altres, que no s'havia produït obstacle il·legítim al mandat del diputat per part de Tribunal Suprem davant el qual hi hagués algun tipus de defensa o reacció parlamentària".