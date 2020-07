Rull afirma que no es donen les condicions per negociar amb el Govern espanyol

L'exconseller de la Generalitat Josep Rull ha assegurat que la decisió de la justícia de revocar el tercer grau penitenciari concedit als presos independentistes només serveix per complicar el diàleg amb el Govern espanyol.









Segons l'exconseller, que com la resta dels condemnats pel Tribunal Suprem haurà de tornar a ingressar a la presó a l'haver perdut el privilegi de al tercer grau, "quan hi hagi una taula sempre la aprofitarem, però ha d'haver unes condicions. Les condicions no estan ".





Rull ha sostingut que el problema no només el tenen els polítics independentistes, "el problema el té la democràcia espanyola", i ha defensat que la petició de la Fiscalia hauria ofendre qualsevol demòcrata, després del que ha criticat que el Govern espanyol no faci absolutament res.





També ha carregat contra la interlocutòria sobre el 100.2 de l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, ja que considera que "ha canviat tot el dret penitenciari" i serà més difícil aconseguir aquest dret penitenciari per a qualsevol altre pres.





"Sembla que diuen a Madrid, al Madrid polític, que Marchena ha estat massa tou amb la sentència, que ens haurien d'haver condemnat per rebel·lió, i que el Suprem va ser massa tímid", ha assegurat Rull, que ha acusat el tribunal de voler revertir aquesta imatge amb temes de drets penitenciaris.