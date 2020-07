Els regidors de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en aïllament domiciliari per un positiu de coronavirus

Els regidors de govern municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt (Barcelona) es troben en aïllament domiciliari i preventiu pel cas d'un positiu, ha informat aquest dimecres el consistori en un comunicat.









Es tracta d'una mesura que s'ha pres després que un dels regidors conegués que va estar en contacte amb una persona infectada, encara que no presentés símptomes de la malaltia.

L'edil, unes hores abans de conèixer el seu contacte amb el positiu, va estar en una reunió en un restaurant del municipi, "respectant les mesures de seguretat i complint amb la normativa vigent de salut i higiene" amb els regidors de consistori.





Tots ells no han estat en dependències municipals i, per tant, no han conviscut amb el personal, tot i així s'ha activat el protocol de seguretat establert com a mesura de prevenció.





L'Ajuntament ha detallat que dels nou regidors de l'equip de govern de la localitat, set han donat negatiu de Covid-19.