El Suprem confirma la condemna de l'exalcalde de Pallejà per assetjament laboral

Dimecres, la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha confirmat la condemna d'Ismael Álvarez, ex-alcalde de Pallejà, a 15 mesos de presó i vuit anys i mig d'inhabilitació. L'exalcalde Convergent va ser condemnat el 2018 per per moobing a el fer una "campanya de fustigació a una interventora municipal", Gemma Vigatà, que va obrir un expedient disciplinari després de denunciar a l'exgerent de l'Ajuntament per assetjament sexual.









Tot i que la condemna ja es va conèixer al setembre de 2018, l'exalcalde va interposar un recurs amb la intenció de lliurar-se de la presó, però finalment el Tribunal Suprem va avalar la sentència de l'Audiència de Barcelona, que va considerar que Álvarez era autor d'un delicte contra la integritat moral i també d'un delicte de prevaricació i que, a més de condemnar-lo a la presó i inhabilitació, també li va reclamar al polític una indemnització de 3.000 per Gemma Vigatà per dany moral.





En una segona sentència el Tribunal de Comptes va ratificar les irregularitats econòmiques de què es va acusar Álvarez i el va condemnar a tornar els diners dels fons públics que havia gastat la Visa de l'Ajuntament. Despeses que incloïen, per exemple, la gasolina de el dipòsit de vehicle familiar.









PERSECUCIÓ CONTINUADA





La sentència de l'Audiència de Barcelona va considerar que quedava provat que l'exalcalde havia comès actes hostils sistemàticament contra la interventora, que finalment va renunciar a la seva ocupació. Vigatà va explicar que des de 2011 havia patit una persecució continuada per part de l'exalcalde després negar-se a obeir ordres "injustes, il·legals i arbitràries", i que l'assetjament no va acabar fins que Álvarez va perdre les eleccions i va deixar el càrrec.





Després d'un temps patint assetjament laboral i personal, Vigatà va interposar una acció penal contra l'exalcalde i va denunciar també que Ismael Álvarez havia retingut les nòmines de personal i interceptat documents en què es demostraven suposades contractacions irregulars. A més va ser ella qui va explicar l'ús irregular de la Visa de l'Ajuntament i va dir que va abandonar el seu lloc de treball per la pressió que sentia.





Álvarez va explicar que mai va tenir la intenció de forçar Vigatà a renunciar a la seva ocupació, encara que el tribunal veu en els seus actes "una mateixa i continuada intencionalitat: l'obstinat desig de torçar la voluntat de la interventora perquè deixés el seu lloc de treball".





La sentència que recull que, després de la denúncia per assetjament sexual, l'exalcalde va requerir a la dona perquè deixés la feina, i que després va iniciar l'assetjament laboral contra ella.





"Per continuar amb aquesta campanya d'assetjament es la va expulsar de forma pública de el lloc de treball i es va donar a conèixer als mitjans de comunicació tot aquest conflicte. I una vegada que tota aquesta estratègia havia fracassat, van continuar els actes d'assetjament i fustigació com la retirada de el telèfon ", el canvi de despatx i la retirada de les claus, assenyala la Sala.









ASSETJAMENT SEXUAL D'UN ALTRE COMPANY

La història es remunta a anys abans. Vigatà treballava amb Manuel Rodríguez, el gerent de l'Ajuntament de Pallejà, i va interposar una denúncia contra ell per assetjament sexual. Rodríguez va ser imputat i suspès de sou i feina, tot i que Vigatà va explicar que era un muntatge i que seguia cobrant el seu sou ja que l'alcalde i ell tenien molta confiança. Tot i que va ser provat que Rodríguez li havia demanat mantenir relacions sexuals, l'exalcalde va demanar a Vigatà que abandonés l'Ajuntament i va interposar una querella contra ella per injúries. Fins i tot va ordenar que se li prohibís treure el seu ordinador del despatx i la va convidar a anar-se'n de vacances. També la va canviar a un despatx amb les cadires trencades i va reduir el seu equip de 4 a 1 persones.





Després de tot, Álvarez va passar a ser assessor del PDeCAT a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.