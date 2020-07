El Govern relaxa les restriccions a Barcelona però inclou nous municipis

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha anunciat aquest dimecres que la Generalitat relaxa algunes de les restriccions que s'aplicaven a l'àrea metropolitana de Barcelona, però les estén a Castelldefels i Gavà, que fins ara no estaven inclosos en aquestes restriccions.













En roda de premsa a Lleida al costat de la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que gràcies a l'esforç de la ciutadania i de les mesures aplicades per la Generalitat la situació sanitària està millorant i per això es poden "flexibilitzar" algunes de les restriccions , tot i que insisteix que no es pot abaixar la guàrdia i que s'han de complir totes les mesures de seguretat.

Budó ha concretat que la nova resolució de l'Procicat regula l'activitat d'empreses de serveis i comerç minorista, que podrà dur-se a terme sempre que no se superi el 50% de l'aforament als locals.





També es relaxen les restriccions en els actes de culte, que fins ara no podien concentrar a més de 10 persones, i que ara s'amplia l'aforament a l'33%.





No obstant això, es manté la prohibició de no reunir més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com públic, ja que assegura que és en aquest tipus de concentracions on es produeixen més contagis, de manera que és una mesura "necessària i imprescindible ".





CINEMES, TEATRES I GIMNASOS

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi estimat les mesures cautelars per suspendre la prohibició de l'obertura de cinemes, gimnasos i instal·lacions esportives a l'àrea metropolitana, Budó ha assegurat que el Govern ja estava treballant per permetre aquestes activitats durant aquesta setmana i que el mateix tribunal condiciona aquestes activitats a l'acompliment de el protocol sanitari i de les mesures establertes pel Procicat.





En aquest sentit, ha explicat que la nova resolució de l'Procicat ja contempla l'obertura d'aquests espais i activitats culturals -cines, teatres, exposicions i circs, entre d'altres-, i d'activitats lúdiques i esportives -gimnasios, piscines descobertes, parcs d'atraccions i parcs infantils-, encara que no es pot superar el 50% de la seva capacitat, a més de garantir que es compleixin les mesures de seguretat.