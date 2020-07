Els sindicats de Nissan creuen que les ofertes que fa la direcció són només una tàctica negociadora

Els representants de Nissan a la taula de negociació amb els sindicats s'han mostrat disposats a ajornar el tancament de les plantes de Barcelona fins més enllà de juny de 2021.













No obstant això, els sindicats creuen que és una simple tàctica negociadora i que des de la direcció de la divisió europea de la multinacional japonesa ja tenen totes les decisions preses. "Les decisions estan preses i els representants que se sentin davant nostre, dóna la sensació que són simples titelles que les manegen des Nissan Europa, per tancar l'expedient el més ràpid possible, sense tenir el més mínim mirament amb la plantilla", afirmen els representants sindicals.





A més, consideren que l'empresa es i està basant durant aquestes negociacions en l'amenaça i el xantatge per forçar que els sindicats cedeixin i arribin a un acord com més aviat millor, tot i que denuncien que de moment no s'ha produït cap avanç. Segons els sindicats, s'arriba a la fi de el període de consultes "sense que s'hagi produït cap avanç i no és casualitat, ja que l'únic objectiu que ha tingut la direcció des del principi és jugar amb l'amenaça i el xantatge per obligar el Comitè d'Empresa a negociar el tancament de tres plantes ".





D'altra banda, acusen l'empresa de no haver-los facilitat informació que han sol·licitat i que és important per a les negociacions. "Seguim sense rebre informació sobre" la indemnització de Daimler per finalitzar el contracte abans d'hora, o el cost per unitat de l'X-83 a França "", assenyalen.





OFERTES

D'altra banda, la direcció de l'empresa s'ha compromès amb els sindicats a estudiar alternatives de recol·locació amb l'objectiu de reduir l'afectació de l'ERO, així com condicions de pla social si no hi ha alternatives viables de reindustrialització.





Nissan s'ha compromès a impulsar una taula de treball per estudiar possibles opcions de reindustrialització amb la participació de tots els actors necessaris, no només per buscar alternatives de viabilitat de les plantes, sinó també per a les empreses proveïdores.





També manté la proposta "de no acomiadaments traumàtics fins a desembre de 2020" i la voluntat de treball conjunt per buscar solucions, encara que les posicions de la direcció i sindicats es mantenen oposades, a l'espera de l'última reunió aquest dijous.