Aigües de Barcelona i La Boqueria arriben a un acord per promoure la sostenibilitat conjuntament

Aigües de Barcelona i La Boqueria han signat un conveni de col·laboració per promoure hàbits sostenibles entre els comerciants deL mercat. L'acord, que s'emmarca en el 180 aniversari de La Boqueria, inclou la distribució de 1.300 ampolles de vidre i silicona per als 210 comerciants, tallers de formació, conferències obertes a la ciutadania i la instal·lació d'una font a l'entrada deL recinte.









Ignacio Escudero, director general d'Aigües de Barcelona, i Salvador Capdevila, president de l'Associació de Comerciants de el mercat de la Boqueria, han signat el conveni aquesta setmana.





Ignacio Escudero, director general d'Aigües de Barcelona i Salvador Capdevila, president de l'Associació de Comerciants de La Boqueria

















L'acord preveu, a partir de setembre, la realització d'un cicle de formacions per als comerciants dins de el programa "La Boqueria Sostenible" i que abordaran temàtiques com la qualitat de l'aigua (amb un taller de tast d'aigües), mesures d'estalvi, eficiència i reducció de s residus i l'explicació dels conceptes que conté una factura d'aigua.









A més, es distribuiran ampolles de vidre i silicona als paradistes per promoure el consum d'aigua de l'aixeta com a hàbit sostenible. Els comerciants de restauració rebran unes ampolles de vidre especials per a servir aigua de l'aixeta als comensals.