Dolors Bassa i Carme Forcadell continuaran en tercer grau per decisió del jutge

El Jutjat de Vigilància penitenciària 1 de Catalunya ha desestimat aquest dijous la petició de la Fiscalia per suspendre el tercer grau de l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, de manera que mantenen la semillibertat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).









En un tuit que totes dues han publicat de forma idèntica, han celebrat la decisió del jutge, però han lamentat la situació dels exconsellers Josep Rull i Jordi Turull, "que estan a punt d'entrar" a la presó de Lledoners (Barcelona).









Rull ha explicat també en un tuit que el Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 -que s'ocupa de Lledoners però no de Wad-Ras i Puig de les Basses, on estan Forcadell i Bassa- li ha comunicat la Providència per reingressar a la presó la tarda aquest dijous.