Actualment hi ha 412 brots de coronavirus actius a Espanya, 51 més que dimarts

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha informat que les autoritats sanitàries tenen registrats a hores d'ara fins 412 brots actius de COVID-19, 51 més que els notificats dimarts, amb un total de 4.870 casos associats, el 70 per cent de ells a Catalunya i Aragó. Des de l'entrada a la 'nova normalitat', s'han produït 527 brots amb 6.960 positius.





Segons ha informat el ministre durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat i Consum, la majoria dels brots es deuen a l'àmbit social. En aquest sentit, Illa ha advertit l'augment dels casos relacionats amb festes particulars i oci nocturn. Per això, ha recordat la "importància de seguir totes les recomanacions sanitàries i mantenir la prudència en tots els entorns".









"Entenem perfectament que el confinament ha estat dur i que hi ha necessitat de relacionar-se, però no hem de perdre el respecte al virus. Sempre que no estiguem amb convivents, cal seguir les recomanacions sanitàries generals: 1,5 metres de distància, rentat de mans freqüent i ús de mascareta. A més, és recomanable que ens relacionem amb grups estables ", ha reclamat el ministre.





El 24 per cent dels brots estan vinculats a l'àmbit laboral, sobretot a l'hortofructícola i a la població vulnerable que treballa en aquest sector. El 19 per cent es qualifica com de component mixt, a l'haver ocorregut en diferents àmbits. A continuació, el ministre ha defensat que, malgrat aquesta situació, "al voltant del 70 per cent dels brots tenen menys de deu casos associats".





"ESTEM EN UN ESCENARI DIFERENT AL DE MARÇ I ABRIL"

En aquest punt, Illa ha dedicat uns minuts a explicar per què, segons la seva opinió, la situació de la COVID-19 a Espanya no és similar a la d'abans de l'estat d'alarma. "Estem en un escenari diferent a el dels mesos de març i abril", ha afirmat rotundament.





Per justificar la seva argumentació, ha detallat, en primer terme que al voltant del 60 per cent dels contagiats ara són asimptomàtics: "Això vol dir que s'estan detectant pel rastreig i seguiment de casos. Estan funcionant". A més, ha indicat que s'estan realitzant 42.000 PCR diàries de mitjana, pujant fins a 48.000 en dies laborables.





Un altre dels motius, d'acord amb el parer de el ministre, és que el virus està afectant persones més joves: "D'una edat mitjana de 63 anys al març i abril a 45 anys ara. En les últimes cinc setmanes l'edat mitjana baixa als 40 anys aproximadament. Són casos més lleus que els que registràvem en mesos anteriors ". Igualment, ha assenyalat que "són pocs els casos que requereixen ingressos hospitalaris". Segons les seves xifres, en aquests moments hi ha 209 ingressats a UCI, sis menys que dimarts, i 18 d'ells sense respiració assistida. Finalment, ha recordat que les xifres de morts es mantenen baixes.





El ministre ha sostingut que les comunitats autònomes "tenen instruments eficaços per respondre en aquest moment en què estem" al COVID-19. "Les CCAA estan prenent les mesures adequades i la majoria dels brots estan sent controlats. La coordinació amb el Govern és satisfactòria i permanent", ha afegit, recordant que els brots "probablement seguiran passant" fins que hi hagi una vacuna eficaç perquè "el virus no s'ha anat".





DISTRIBUCIÓ DE 4,7 MILIONS DE MASCARETES A LES CCAA AQUESTA SETMANA

Illa ha especificat que aquesta setmana el Govern ha ordenat la distribució a les comunitats autònomes de 4,7 milions de mascaretes, 106.500 ulleres de protecció i 26.500 bussos. A més, s'ha iniciat també el repartiment de 570 respiradors d'UCI, que les CCAA rebran "en els pròxims dies".





Des de l'inici de la pandèmia, l'Executiu ha facilitat a les autonomies 245 milions d'unitats de material sanitari contra el COVID-19. Illa també ha detallat que, fins ara, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha autoritzat 102 assajos clínics per trobar un fàrmac eficaç contra el COVID-19.





Segons ha avançat Illa, l'acord-marc per a dur a terme l'adquisició de material sanitari i equips de protecció individual per al Sistema Nacional de Salut (SNS) i altres institucions per un valor de més de 2.400 milions d'euros, que va quedar en suspens aquest dimecres, es reprendrà a principis de la setmana que ve per incorporar més CCAA. Les empreses disposaran de set dies per presentar les seves ofertes. El Ministeri pretén que l'adjudicació es produeixi en el mes d'agost per començar el subministrament durant setembre.