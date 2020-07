Ni Torra ni Urkullu aniran divendres a la Conferència de Presidents a La Rioja

El presidents de Catalunya, Quim Torra, i el Lehendakari, Iñigo Urkullu, han confirmat que no participaran en la Conferència de Presidents convocada pel president de Govern, Pedro Sánchez, aquest divendres a La Rioja, tot i les reiterades crides de l' Executiu perquè acudissin.









En el cas de el president català, l'argument que ha esgrimit per no participar és que aquest tipus de trobades són poc útils i que la situació sanitària a Catalunya requereix tota la seva dedicació. A més, ha criticat la presència de Rei Felipe VI qui, com és habitual, presidirà l'obertura oficial de l'acte.





Torra va demanar participar de forma telemàtica, per evitar desplaçaments, al seu parer, "innecessaris". No obstant això, la portaveu de Govern, María Jesús Montero, va descartar dimarts aquesta possibilitat, afirmant que "el obligat" en aquesta ocasió era celebrar la reunió de forma presencial, i ha avisat que no acudir seria una "falta de respecte" cap als altres presidents.





"És important i té un ordre del dia d'interès per a tota la ciutadania i tots els territoris i comunitats autònomes que justifica la presència de tots els presidents autonòmics", ha defensat Montero.





Per la seva banda, el Lehendakari ja va avançar, després d'anunciar Sánchez la convocatòria presencial de la Conferència de Presidents per a aquest divendres, que no volia acudir, a l'entendre que s'estava desatenent la relació bilateral entre el Govern central i el País Basc.





Aquest dijous, fonts de Lehendakaritza han informat que Urkullu manté la seva negativa de no assistir, ja que se segueix sense fixar una "data" per celebrar la Comissió mixta del Concert, en què s'ha de fixar la capacitat d'endeutament i el nivell de dèficit d'Euskadi.





SÁNCHEZ REIVINDICA LA BILATERALITAT

Referent a això, el mateix Sánchez va defensar aquest dimecres al Ple de Congrés que "el diàleg mai està de més" i que, per tant, la reunió conjunta de totes les comunitats no estava renyida amb seguir desenvolupant la realació bilateral amb tots els territoris , i "en particular aquelles que tenen caràcter foral".





"Els espais de diàleg mai estan de més. Encara que pugui semblar que no arriben a bon port, això no vol dir que el Govern no defensi la bilateralitat. La defensa amb Euskadi i la practica en la mesura de les possibilitats amb tots els presidents autonòmics que tenen a bé dirigir-se a el president de Govern ", va assegurar el president, després de reivindicar aquesta aposta de Govern per la bilateralitat.





A més dels reiterats crides de Sánchez i d'altres membres de Govern, el president va remetre aquest dimecres sengles cartes a Torra i Urkullu expressant per escrit la importància de celebrar aquesta la reunió de forma presencial, i la necessitat que acudeixin tots els líders autonòmics, ja que en ella té previst informar-los de l'acord europeu sobre els fons per fer front a la crisi del coronavirus, i començar a dissenyar un sistema de repartiment entre els territoris.





"Vam demanar comprensió cap al nostre esforç per arbitrar els diferents interessos per assolir un sistema que permeti garantir la solidaritat entre territoris, la justa distribució dels recursos públics i la capacitat de les comunitats autònomes per exercir tots els serveis de la seva competència", defensava en els seus missives.





Sí està prevista la presència de la resta dels presidents autonòmics, amb els seus respectius equips, tot i que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també va demanar sense èxit que la conferència fos telemàtica, com totes les que s'han celebrat setmanalment durant el estat d'alarma, per evitar desplaçaments.





14 CONFERÈNCIES TELEMÁTIQUES DURANT L'ESTAT D'ALARMA

La d'aquest divendres serà la XXI Conferència de Presidents des que van començar a celebrar-se en 2004, a iniciativa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Després d'haver-se produït les últimes catorze de forma telemàtica, i de forma setmanal cada diumenge, per analitzar el desenvolupament de la pandèmia durant l'estat d'alarma, aquesta tindrà lloc al Monestir de Yuso del municipi de La Rioja de Sant Millán.





Quan va finalitzar l'estat d'alarma, Sánchez es va comprometre que la pròxima Conferència de Presidents seria ja presencial. Finalment, després de tanqués l'acord a Europa, el cap de l'Executiu va anunciar que aquesta tindria lloc abans que acabés el mes de juliol, per poder explicar en persona als líders autonòmics el contingut de l'acord sobre els fons europeus, i començar a definir com repartir-los.





L'última Conferència de Presidents que es va celebrar de forma presencial -en el Senat, com era habitual-, va ser la que va tenir lloc el 17 de gener de 2017 sota el mandat de Mariano Rajoy, i a la cita tampoc van acudir els presidents de Catalunya i País Basc.