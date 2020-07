Les persones de més de 85 anys van perdre tres vegades més massa muscular que els joves durant la pandèmia

La pèrdua generalitzada de massa i força del múscul esquelètic en la població de més de 85 anys, s'ha agreujat com a conseqüència de la inactivitat, fet que ha generat un increment en el nombre de caigudes després del confinament per la pandèmia de la Covid-19.





La síndrome de la fragilitat, que afecta un 25% de les persones majors de 85 anys, fa a aquest grup de població especialment vulnerable a patir reaccions adverses i major dependència si no s'actua de forma activa i precoç per revertir-les. El doctor Fermín García-Gollarte, geriatra i director mèdic de Ballesol, avisa que davant un segon rebrot de COVID- 19 "es va agreujar la pèrdua de massa muscular a la població major amb resultats catastròfics mesurats en augment de caigudes, fractures, immobilisme, major deteriorament i mortalitat ".





A l'igual que avui sabem que la pèrdua de massa muscular comença a partir dels 40 anys i que als 80 s'ha perdut més de la meitat del múscul corporal total, la síndrome geriàtric anomenat sarcopènia, afecta entre un 6 i 22% de la gent gran i es defineix com una desproporcionada pèrdua de massa muscular i força, acompanyada d'un declivi en l'activitat física, funcionalitat i autonomia. Aquesta síndrome s'ha agreujat després de la COVID-19. "Les persones de més de 85 anys perden tres vegades més massa muscular i en la tercera part de temps que les persones joves", recorda el Dr. García Gollarte, i d'aquí la importància de revertir aquesta situació amb una planificació d'exercicis multicomponent que inclogui "una barreja de resistència i força muscular amb exercicis aeròbics i d'equilibri". A causa d'aquesta situació, a les residències Ballesol s'ha dissenyat el programa Reactiva't amb l'objectiu de millorar la capacitat física i aquelles funcionalitats que poguessin haver-se vist afectades, en combinació amb un reforç nutricional i d'optimització de fàrmacs.

Pèrdua d'esperança de vida

Amb l'objectiu de contrarestar els efectes negatius per un possible segon confinament que comportaria una major disminució de la resistència, capacitat aeròbica, força i equilibri, que afecten l'autonomia i la qualitat de vida en l'ancià, es proposa un abordatge global i continuat d'exercici físic com a intervenció eficaç en l'ancià fràgil. No obstant això, la realitat actual, afegeix el Dr García-Gollarte, és que "el confinament de persones de més de 85 anys no només ha suposat la pèrdua de la seva massa muscular, sinó també de la seva autonomia, així com majors complicacions que reduiran la seva esperança i qualitat de vida ".





En contra del que es creu, les necessitats proteiques s'eleven en el grup de persones grans fràgils i vulnerables. S'ha confirmat que els resultats són molt més favorables, si s'associa a l'exercici físic una adequada complementació proteica i nutricional.





Amb aquestes previsions, insisteix la importancia de la rehabilitació associada a la correcta nutrició per prevenir conseqüències adverses i recents a l'assegurar que "la sobremortalitat motivada pel COVID-19, ha reduït la nostra esperança i qualitat de vida".





Entrenament de la força

Durant el procés d'envelliment, una sana elecció és l'entrenament de la força per poder realitzar les activitats de la vida diària més indispensables que permeten a la persona ser autònoma en el seu domicili (aixecar-se del llit, vestir-se, menjar rentar-se...), o en les activitats més complexes que permeten a la persona relacionar-se amb l'exterior.









Els beneficis demostrats per l'exercici en la gent gran inclouen increment de la mobilitat, millora la marxa, disminució del nombre de caigudes, millora de la densitat mineral òssia i augment de la sensació general de benestar i, sobretot, de l'autonomia.





Com aconsella el doctor García Gollarte, "l'activitat física és el millor fàrmac per prevenir i controlar malalties cardiovasculars, regular la diabetis i un llarg nombre de malalties i malalties que predisposen a la discapacitat i dependència". D'aquesta manera, conclou, la persona que exercita amb moderació totes les parts de el cos, envellirà de forma satisfactòria i més lentament. I conclou afirmant que: "en contra del que sol pensar-se, la nostra herència genètica només explica el 25% de la nostra expectativa de vida. El 75% restant depèn dels nostres hàbits de vida ". El que aconsella i justifica una vida sana i activa fins al final de la nostra vida.