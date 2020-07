El 50,5% dels catalans està en contra de la independència, segons el CEO

La majoria dels catalans està en contra que Catalunya esdevingui un país independent. Així es desprèn de les dades de l'última enquesta duta a terme pel de Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.

Per contra, el 42% dóna suport a la independència, el que suposa que el 'sí' a la independència obté els seus pitjors resultats des de juny de 2017. De el total dels enquestats, el 5,6% no ho sap i el 1,9% no contesta.





Aquesta cota de rebuig a la independència és la més alta des que el CEO pregunta per aquesta qüestió, ja que la primera vegada que el va introduir en l'enquesta va ser al desembre de 2014 i el màxim suport que havia obtingut el 'no' va ser al juny de 2015 amb el 50%.





L'enquesta de CEO també pregunta sobre si els catalans tenen dret a decidir el seu futur com a país votant en un referèndum: el 78,3% estan d'acord, el 15,8% en desacord, el 2,8% ni d'acord ni en desacord, el 1,9% no ho sap i el 1,3% no contesta.





ENTRADA DE VOX

Respecte a la intenció de vot en unes eleccions autonòmiques, un 19,4% es decanta per l'opció d'ERC, mentre que el 12,1% ho fa pel PSC. El tercer partit en intenció de vot és el JxCst, amb un 10,1%, mentre que Ciutadans, que va guanyar les últimes eleccions autonòmiques, cau a un 3,3%, per sota de Catalunya En Comú Podem (7,9%) i la CUP (4%). La taxa d'indecisos és elevada i se situa en el 20%.



La cosa canvia quant a l'estimació de vot. ERC continuaria sent el partit més votat amb un 22,1 , seguit molt de prop per JxCat, amb un 20,9%. Segon aquestes dades, el primer obtindria entre 33 i 34 escassos i el segon entre 32 i 33. El tercer en discòrdia seria el PSC, amb un 17% d'intenció de vot i 24 escons; el quart, Ciutadans, 14,4% i 19 escons; i Catalunya en Comú Podem seria la cinquena força política (82, % i 9 o 10 escons). La resta dels escons els hi repartiria el PP (5,5% i 6-7 escons), la CUP (4,9% i 6-7 escons), i Vox (4%, 3-4 escons) que entraria per primera vegada en el Parlament.





APROVAT

Els catalans aproven la gestió que està fent la Generalitat de la pandèmia del coronavirus amb un 5,04 de nota mitjana, mentre que suspenen la de el Govern central, amb un 4,43.





L'enquesta té una mostra de 2.000 persones, es va realitzar entre el 25 de juny i el 21 de juliol -quan la Generalitat va recuperar les competències i es van produir els primers rebrots a Catalunya- i té un marge d'error de 2,19.





El 62% dels enquestats puntuen per sobre de el 5 la gestió de Govern del Covid-19, mentre que el 33,7% la suspenen i el 4,3% no sap o no contesta.





En el cas de el Govern, tot i obtenir una nota mitjana de 4,43, el 53,3% dels enquestats aproven la seva gestió i el 44,2% la suspenen, mentre que el 2,5% no sap o no contesta.





La institució que millor valoració obté són els Mossos d'Esquadra, amb un 6,37 de nota mitjana, seguida pels ajuntaments (5,82), l'Organització Mundial de la Salut (5,5) i els mitjans de comunicació (5 , 21), i la pitjor valorada és la Monarquia espanyola (1,59) i l'Església catòlica (2,22).





En una altra pregunta, el CEO demana als enquestats situar en una escala del cero al deu l'actuació de diversos sectors de la Generalitat durant la pandèmia i el més ben valorat és protecció civil -bombers i Mossos, entre d'altres- amb un 6,88, seguit de l'atenció sanitària, amb un 6,64, les escoles (5,49) i la comunicació de la Generalitat (5,14), mentre que les residències d'ancians és l'únic que obté un suspens, amb un 3,29 de mitjana.