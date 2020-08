El Pacte de Toledo podria revisar la despenalització de la jubilació per a qui hagi cotitzat 40 o més anys

El Pacte de Toledo estudiarà la proposta de Asjubi40, l'Associació de Jubilats amb més de 40 anys cotitzats, que proposa eliminar els coeficients reductors aplicats a les jubilacions anticipades en els casos en la persona ha cotitzat durant més de 40 anys.









Després d'una entrevista amb l'associació i amb la Secretària de Polítiques Socials, Ocupació i Seguretat Social d'UGT, Mari Carmen Barrera, la presidenta de la Comissió parlamentària de el Pacte de Toledo, Magdalena Valeri o, va dir que explicaria aquesta proposta als partits polítics.





A més, en la reunió es va plantejar incloure aquesta proposta en alguna de les 20 recomanacions que revisa el Pacte de Toledo i que podrien tancar-se aquest any, tal com demana el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.





Després de la reunió, el portaveu de Asjubi40, Francisco Martín explicccó que hi ha bona disposició entre els partits polítics i ha instat que no es "perdi el consens inicial" que va aconseguir en la reunió per poder millorar les condicions del col·lectiu.





Segons Martín, aplicar aquests coeficients reductors és una discriminació molt injusta i un dany de per vida per a les persones que es jubilen anticipadament. Per la seva banda, Barrera ha explicat que després de la reforma laboral durant la crisi de 2008, "es van acomiadar a gairebé cinc milions de persones dels que la majoria eren majors de 55 anys".





"Aquestes persones han vist retallada la seva pensió fins a en un 40%, pel fet d'haver-se jubilat anticipadament", va explicar.