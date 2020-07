Un de cada tres espanyols ja està estalviant per a la jubilació

El 32% dels espanyols que no cobren pensió de jubilació ha començat a estalviar per al seu retir, percentatge que s'eleva fins al 41% en el cas dels treballadors ocupats, segons una enquesta de l' Institut BBVA de Pensions .



No obstant això, dins de l'64% dels espanyols que diuen no estalviar per a la seva jubilació, domina la idea que sí seria convenient fer-ho i un de cada tres apunten a la franja d'edat de 35 a 44 anys com el moment per pensar en el estalvi per al retir.



L'enquesta revela que els espanyols amb estudis universitaris mostren una major disposició i capacitat per estalviar de cara a la jubilació i que els treballadors autònoms són els que tenen més interioritzat que han d'estalviar per a la seva jubilació.



Així, entre els treballadors autònoms i els empresaris sense assalariats el percentatge dels que han començat a estalviar per a la jubilació se situa en el 42%; entre els empresaris (amb assalariats) i els directius, arriba al 60%.



Els homes mostren una major disposició a l'estalvi per a la jubilació. Entre els homes de 50 a 64 anys, més de la meitat ha començat a estalviar per a la jubilació, però la proporció no arriba a el 40% entre les dones de la mateixa edat (38%).



Entre els que estalvien per a la seva jubilació, la meitat té contractat un pla de pensions individual, mentre que el 11% compta amb un pla d'empresa. Dins dels productes financers específics per a la jubilació, un 12% opta per la renda vitalícia.



El 47% dels enquestats es mostra contrari a suprimir els incentius fiscals als plans de pensions individuals, a un 31% li sembla bé i el 23% no sap / no contesta. Entre els que disposen d'un pla de pensions (individual o d'empresa), el rebuig augmenta significativament, fins al 65% i el 73%, respectivament.



L'enquesta de l'Institut BBVA de Pensions, realitzada a través de més de 2.000 entrevistes a majors de 18 residents a Espanya, es va efectuar entre el 27 de maig i el 13 de juny, quan encara no havia finalitzat l'estat d'alarma i s'estava procedint a una desescalada per fases de les restriccions establertes amb motiu de la crisi sanitària.



ELS PENSIONISTES TEMEN FUTURS RETALLADES



Segons l'enquesta, un terç dels pensionistes va témer per la seva pensió durant la crisi sanitària. En l'actual context d'incertesa, sis de cada deu pensionistes consideren probable o molt probable que en els propers dos anys es congelin les pensions.



La possibilitat que s'elimini una paga extra es considera menys probable, encara que al voltant d'un terç dels jubilats o pensionistes (35%) no ho descarten i un 16% no descarta fins i tot que es suprimeixin dues pagues extra.









La desescalada, que va comportar menys restriccions a la mobilitat i l'obertura de comerços abans obligats a tancar, va provocar, segons aquesta enquesta, una recuperació parcial de les pautes de despesa pre-Covid, però també de les d'estalvi.



Durant la desescalada, un 49% dels espanyols sustentadors de la llar aconsegueix estalviar, amb un estalvi mitjà de 298 euros a el mes, percentatge que durant el confinament era de l'57%, amb un estalvi mitjà en aquells dies de 367 euros mensuals.



L'enquesta revela que els homes no només estalvien en major proporció (55% enfront de 44% de dones), sinó que també estalvien una major quantitat (estalvi mitjà de 320 euros davant 272 euros de les dones). Els menors de 35 anys aconsegueixen estalviar en major proporció, encara que la mitjana del seu estalvi mensual és menor (254 euros davant els 299 euros del conjunt d'entrevistats).



Dos terços de les persones enquestades reconeixen que la crisi sanitària canviarà el seu comportament futur, la major part pel que fa a les relacions socials, l'oci, la higiene i fins i tot l'estalvi i la inversió.



LA MEITAT DELS ESPANYOLS TRACTARÀ D'ESTALVIAR



De fet, el 51% dels espanyols enquestats assegura que intentarà estalviar, percentatge que es redueix a mesura que augmenta l'edat dels entrevistats.



L'Institut BBVA de Pensions s'aprecia una correlació inversa que predisposició a l'estalvi i seguretat en l'ocupació, de manera que els funcionaris són els que menys proclius es mostren a estalviar, mentre que dos terços dels treballadors en atur o en expedients de regulació temporal d' ocupació (ERTO) expressen la seva intenció d'estalviar, proporció que supera amb escreix a la manifestada pels que tenen una ocupació (54%).



El 53% dels sustentadors principals de les llars espanyoles va començar a gastar durant el desconfinamiento el mateix que abans de la crisi de l'Covid-19, mentre que un 30% gastava menys i un 18% gastava més que en el període pre-pandèmia.



Aquests percentatges varien en relació als de el període març-abril, quan la població espanyola estava confinada per la crisi sanitària. Llavors, només una quarta part gastava el mateix que abans de l'arribada de l'Covid-19, un 61% gastava menys i un 13,2% gastava més.