Telefónica demana a la UE liderar la revolució digital per fer front a la Xina i els EUA

Telefónica ha plantejat la creació d'una 'carta de drets digitals' que permeti situar la confiança en l'ús dels serveis digitals com un dels elements clau d'una transició digital "centrada en la persona", a el mateix temps que ha demanat a la Unió Europea que lideri la revolució digital "per fer front a la Xina i els Estats Units".









La carta que proposa Telefónica se centra que les persones han de tenir control de les seves dades i han de tenir l'opció de triar lliurement sobre l'ús de les seves dades personals, pel que considera que s'ha de desenvolupar i aplicar una nova "ètica de les dades ", amb més transparència, control i capacitat d'elecció.





Aquestes dades tenen un valor econòmic i fins i tot podrien ser considerats en el futur com un nou factor de producció amb capacitat de generar riquesa, però, avui dia, la major part d'aquest valor està en mans d'un nombre reduït de plataformes digitals gegants.





De fet, una part rellevant de la capitalització d'aquestes grans plataformes es basa en l'ús d'aquestes dades, que també podria considerar-se com a part del PIB dels països on resideixen els usuaris.





En aquest sentit, la companyia que presideix José María Álvarez-Pallete demana que sigui Europa qui lideri el desenvolupament a tots els nivells, sobretot pensant en els ciutadans europeus, i no quedar relegats pels Estats Units i la Xina.





Per això, si Pacte Digital, Telefónica veu "clau" que la Unió Europea adapti les normes de competència i tingui en compte els nous competidors digitals i el paper de les dades, amb la finalitat que les regles de joc s'apliquin de la mateixa manera per tots, el que permetria una igualtat de condicions per a les empreses.





MATEIXA FISCALITAT

També creu que és "fonamental" que la fiscalitat en el món digital no sigui diferent i es tingui en compte el lloc on es realitzen les transaccions i s'utilitzen els serveis, a més que les infraestructures digitals siguin gravades amb impostos semblants als altres sectors de l'economia.





En el marc de la crisi de la Covid-19, un dels punts d'aquesta carta és que l'ús de la tecnologia digital hagi d'anar de la mà "del respecte a la privacitat i el consentiment de la persona". En alguns països com a Alemanya s'han desenvolupat aplicacions descentralitzades amb alts nivells de protecció de la privacitat que han fet possible "una gran acceptació i adopció de la tecnologia per part de la població".





La visió de Telefónica és que "un digitalització centrada en l'ésser humà hauria de enfocar-se en l'enfortiment de la confiança en l'ús de la tecnologia, basar-se en valors i en l'ús responsable de la tecnologia per part dels sectors públic i privat".





Un altre aspecte és que l'ús de la Intel·ligència Artificial i del 'big data' "ha de respectar els drets humans i la privacitat, complint criteris de transparència, comprensibles per a les persones i oferir seguretat i protecció".





La companyia espanyola estima que els països han d'establir estratègies a llarg termini per reforçar la seva capacitat i sobirania digitals, a fi de poder donar forma i influir en el futur de la Intel·ligència Artificial i les dades, posant el focus en el problema existent amb plataformes digitals "que acaparen i custodien només en els seus servidors i per a ús propi les dades de milions de persones".





ACTUACIONS FETES PER L'EMPRESA

Telefónica ja està aplicant una sèrie de principis ètics a la Intel·ligència Artificial com que els agents d'IA hagin de donar resultats justos, sense impactes discriminatoris en relació amb la raça, l'origen ètnic, la religió, el gènere, l'orientació sexual, la discapacitat o qualsevol altra condició personal; transparència i facilitat perquè els usuaris sàpiguen que estan interactuant amb un sistema d'Intel·ligència Artificial, així com quines dades seves s'usen i per què; o centrada en les persones, al servei de la societat i generar beneficis tangibles per a les persones, els drets humans no es poden veure vulnerats.





Així mateix, té en compte una "privacitat i seguretat des del disseny", és a dir, preservant les dades tant personals com anònims i agregats, comprometent-se a verificar la lògica i les dades utilitzades pels proveïdors.





Telefónica apunta l'anomenat 'Humanisme Digital' com la base de la transformació, al perseguir reduir de forma urgent les bretxes digitals, connectar a tots i garantir la igualtat d'accés al desenvolupament i les tecnologies digitals.





Per aconseguir-ho, creu que l'increment d'inversions en xarxes de fibra ultra ràpida i de 5G ha d'esdevenir una prioritat fonamental per als polítics i reguladors.





"És fonamental el desenvolupament d'aquesta 'carta dels drets digitals" que protegeixi la dignitat i els drets fonamentals de les persones en una societat impulsada per les dades. A Telefónica creiem que les possibilitats que obre aquesta revolució són enormes i hem d'aprofitar el seu potencial per millorar la qualitat de vida i benestar de les persones i generar riquesa. Tot és nou i res està definit, el que està generant incerteses. Necessitem noves regles, basades en valors, que haurem d'escriure. la clau és actualitzar l'Estat de benestar posant al dia els valors europeus comuns: l'humanisme ", conclou el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.