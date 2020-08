El sector hoteler espera que Sánchez els ajudi a "salvar" l'any i exigeixi a la UE test en origen i destinació

La Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics, CEHAT, ha urgit a el president de Govern, Pedro Sánchez, al fet que exigeixi a la Unió Europea que s'estableixi un control actiu de proves Covid-19 per als viatgers en origen i destí, "si no es vol donar per perdut l'any turístic ".







Encara que l'aplicació d'aquesta petició "ja arribaria tard", la Confederació considera que "és necessària" per poder solucionar la falta de confiança que hi ha actualment al mercat turístic espanyol.



El president de Cehat, Jorge Maricha, entén que "aquestes proves Covid-19, les que determini l'autoritat sanitària, són vitals per poder seguir endavant si no es vol donar completament per perdut 2020 per al turisme".



Per Cehat, "no es pot estar a l'atzar" de procediments diferents o quarantenes imposades en cada un dels països que conformen l'arc europeu, alguns dels quals són emissors fonamentals per a Espanya, com és el cas de Gran Bretanya.



"Tota mesura que es pugui implantar i que sigui viable operativa i econòmicament s'ha de fer per garantir la seguretat, no només dels viatgers, sinó també dels empleats i dels residents", ha afirmat Marichal.



L'articulació d'aquests mecanismes de control, bé en els aeroports, hotels o en altres instal·lacions, s'ha de dur a terme cada vegada que un viatger es desplaci a un altre país, tant en l'anada com en la tornada, i, tot i que des de la Confederació entenen que aquestes proves determinarien "només fotos fixes de moment", seran "sempre millor que no tenir cap tipus control".