Els sindicats rebutgen la proposta de Nissan

Els comitès d'empresa de Nissan han rebutjat aquest dissabte davant l'assemblea de treballadors la proposta de la direcció per a les plantes barcelonines que l'automobilística defensa tancar, després d'acabar aquest divendres sense acord la vuitena reunió de mediació entre els sindicats i la direcció convocada per la Generalitat.









Des del comitè d'empresa, UGT, CCOO, Usoc i CGT han convocat a l'assemblea de treballadors aquest dissabte al matí a Montcada i Reixac (Barcelona) per explicar quina és la seva proposta després de finalitzar el període de consultes, segons un comunicat .





"Han acabat de demostrar que el seu guió ja estava escrit i que el seu objectiu final no era altre que el que s'ha produït, no sense abans llançar el seu últim xantatge", han lamentat els sindicats, en referència a la decisió de l'empresa d'estendre fins al dimarts 4 d'agost el seu proposta.





Davant l'assemblea, el secretari general de CCOO a Nissan, Miguel Ángel Boiza, ha sostingut que les seves propostes a l'adreça estan enfocades cap a l'acord, i ha advertit: "Si cal anar als tribunals, acabarem en els tribunals" .





El secretari general de la secció d'UGT a Nissan, Javier Hernández, ha afirmat que no hi haurà pau social si l'empresa planteja acomiadaments, i ha assegurat que durant les negociacions la companyia va buscar que els sindicats signessin "el tancament a la seva mida".





I el president de la secció sindical de Sigen-Usoc, Miguel Ruiz, ha dit que la direcció no negocia sinó que imposa: "No permetrem que Nissan continuï explotant als treballadors amb unes indemnitzacions que no ens corresponen", ha mantingut en declaracions a TV3.





JAVIER PACHECO

En una intervenció durant l'acte, el secretari general de la CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha qualificat d'"exemple de solidaritat obrera" la vaga indefinida a les plantes de la fàbrica de la Zona Franca i els centres de Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca (Barcelona).





I ha cridat a seguir amb les mobilitzacions malgrat les vacances, perquè no sigui "el termini tortuós d'un procediment judicial" el que decideixi el futur de les 25.000 famílies afectades pel tancament, ha defensat.





"Seguirem fent servir la via institucional fent una crida als governs d'aquest país perquè evitin un atropellament d'una multinacional aprofitant una pandèmia", ha afirmat.





Pel que fa a una possible impugnació de la decisió de Nissan, l'advocada de CCOO Marga Novella ha defensat que hi ha arguments tècnics per a poder defensar-la, "i són arguments tècnics que determinaran la nul·litat".