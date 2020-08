En les últimes 24 hores, Catalunya registra 1.367 casos més i 19 morts per coronavirus

Catalunya ha registrat fins aquest dissabte 97.981 casos confirmats acumulats de coronavirus, 1.367 més que en el recompte de divendres, informa la Conselleria de Salut a través de la seva pàgina web.













S'han registrat 19 morts més que en l'últim balanç, i fins al moment hi ha 12.745 morts a Catalunya per la pandèmia: 6.991 en hospital o centre sociosanitari, 4.118 en residència, 813 en domicili i 823 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 534, fet que suposa una reducció de 165 respecte a divendres, quan hi havia 699.





Un total de 98 pacients es troben ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI), cinc menys que en el balanç anterior, quan havien 103.





I la taxa de risc de rebrot també ha baixat: divendres arribava a un nivell de 163,05, mentre que 24 hores després està en 162,5.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 16.591 persones que han donat positiu, de les que 6.305 han mort i 46 es troben actualment ingressades.





PER COMARQUES

Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 5.790 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 166 han mort, mentre que actualment hi ha 64 pacients ingressats -12 d'ells a l'UCI.





A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 37.619 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.277 morts, mentre que actualment hi ha 215 pacients ingressats -38 d'ells a l'UCI.