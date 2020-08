Les polèmiques que giren entorn de l'anomenada 'Caixa B' de Podem

Arran de la denúncia presentada i ratificada davant els Jutjats de l'ex advocat de Podem, José Manuel Calvente, en relació a una presumpta comptabilitat opaca de Podem que ha trobat l'impuls d'un jutge decidit a investigar les sospites sobre els plusos secrets que es portaven alguns dirigents, la Caixa de Solidaritat que actuava com colador, la remodelació de la nova seu amb sobrepreu i irregularitats en l'adjudicació, les contractacions sospitoses o, l'actuació de l'tresorer Daniel de Fruits en la compra d'el xalet de Galapagar de Pablo Iglesias i Irene Montero van adquirir.





Calvente ha ratificat la denúncia que va fer davant la Guàrdia Civil, assenyalant que el seu acomiadament va venir motivat per advertir el partit morat de greus irregularitats en la comptabilitat i gestió de el partit morat. Va relatar la seva detecció de plusos secrets de diners, de fins a 7.300 euros, sortejant les limitacions salarials que Podem s'imposa en el seu codi intern, sent Daniel de Fruits, l'actual tresorer, un dels que cobren aquests plusos.

















En paraules de Calvente la Caixa de Solidaritat, que fet i fet pot haver derivat en la 'Caixa B' de el partit, es va crear l'any 2018 de la mà de Rafa Mayoral, era una instrument comptable que recepcionaba les donacions mensuals dels dirigents de la formació estatge, que en principi aniria dirigit a donacions a col·lectius, entitats i processos litigiosos va ser en si un presumpte instrument opac de finançament.





















Les actuacions de Calvente s'inicien després de les sospites de treballadors de Podem que creuen que algú està ficant la mà a la batejada com "caixa B" i es troba amb 50.000 euros donaados al web # 404 Comunicació Popular per a un projecte de caràcter social. Pel camí descobreix que # 404 Comunicació Popular és un web que controla, Christian Ruiz Navarro, que que és assessor de Podem al Parlament de la UE, d'Idoia Villanueva, assalariada de Rafael Mayoral. Una associació que està sent investigada pel jutge Escalonilla.





















I per Calvente està clar, la coneguda Caixa de Solidaritat "està sent utilitzada com una 'caixa B' de el partit per a realitzar donacions de forma indiscriminada i sense control legal a suposades entitats opaques i sense identificar". Així ho va fer saber a jutge.









LA NOVA SEU DE PODEM

El sobrepreu de la nova seu de Podem ha estat una altra de les acusacions portades per José Manuel Calvente a l'jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid. Denúncia greus interferències de la gerent per ocultar la falsa licitació de l'obra, i subratlla que els treballs de reforma es van pressupostar en 649.936 euros i van ser adjudicats pel doble i l'hi va fer saber a l'secretari d'Organització, Alberto Rodríguez, per escrit. Li va informar de les "greus interferències" en el seu treball per "pretendre llançar amb presses el web de licitacions sense avisos legals per ocultar la falsa licitació de les obres de la seu". L'adjudicació, es va resoldre en tres dies i consta que va sortir per un import de 649.936,68 euros, encara que finalment es va adjudicar per 1.361.055 euros.





















En aquesta operació, com en la de la compra d'el xalet dels Iglesias-Montero, apareix el nom com a intermediària comissionista de Paloma López-Marín Turrión, els honoraris van ser de 72.000 euros.





NEURONA, L'AGÈNCIA DE COMUNICACIÓ LLIGADA A MONEREDO

Calvente té coneixement també de la contractació per 300.000 euros d'una agència el 2019 per a la campanya de les municipals de 2019 Neurona Consulting, investigada, al seu torn, per la justícia boliviana.





Neurona Consulting estava dirigida per César Hernández Parets, amic de Joan Carles Monedero.

















Segons l'opinió de Calvente, "els contractes simulats" de Neurona servien per a "finançar a partits estrangers i, possiblement, a Podem" a través de microcrèdits.





EL XALET DE GALAPAGAR

El xalet de Galapagar d'Iglesias i Irene Montero és com la guinda d'el pastís denunciada per Calvente. En la seva declaració posa sobreaviso de l'actuació del tresorer de Podem, De Frutos, qui elimina de el camí a qualsevol assessor legal perquè no tingués rastre de la compra d'una casa de 600 metres quadrats, 2.000 de parcel·la i que va costar suposadament 600.000 euros, amb un crèdit ad hoc de la Caixa d'Enginyers, la mateixa entitat en la qual es van ingressar 3,6 milions d'euros en subvencions la formació política Podem.





















El xalet de luxe adquirit als afores de Madrid pels líders de Podem, Pablo Iglesias i Irene Montero, va ser finançada per la Caixa d'Enginyers, l'entitat bancària més vinculada actualment a el moviment independentista català. Aquesta cooperativa fa gala de no haver mogut la seva seu social fora de Catalunya després de l'1-O, com han fet les grans caixes i bancs, i des de fa anys és la triada per les dues organitzacions més radicals, Òmnium Cultural i Assemblea Nacional Catalana, per gestionar el seu denominada caixa de solidaritat, on es guarden els ingressos i donatius a favor de el moviment independentista.





La Caixa d'Enginyers, per exemple, va ser l'encarregada de fer arribar al Suprem la fiança de 150.000 euros per tirar a l'expresidenta de Parlament, Carme Forcadell, de presó. A més, l'entitat està lligada a el moviment independentista a través dels seus patrons. El cas més evident és el de Joan Vallvé Ribera, membre de l'patronat de la Fundació Caixa d'Enginyers i vicepresident d'Òmnium.





Per a realitzar qualsevol tipus d'operació amb la Caixa d'Enginyers cal fer-se soci o bé de la cooperativa de consum, per 9,01 euros, o bé de la pròpia entitat per 96 euros el títol. I és una d'aquestes dues opcions la que ha hagut de dur a terme la parella Montero-Esglésies per obtenir el préstec de 540.000 euros a 30 anys amb el qual han pagat el xalet de 268 metres quadrats, quatre habitacions, tres banys i una parcel·la de 2.352 metres quadrats adquirit el 7 de maig a la urbanització la Navata, situada a la localitat de Galapagar, a la serra madrilenya.





La parella no va voler aclarir quant va pagar d'entrada ni quant ha costat el xalet, però segons les diferents web immobiliàries en què es va penjar l'anunci de venda, el preu de l'immoble estaria entre 615.000 euros i 660.000 euros. Des Podem negar que el xalet costés 660.000 euros.





Les condicions publicades per Iglesias i Montero són més avantatjoses de les que la Caixa d'Enginyers ofereix al simulador d'hipoteca de la seva web. Per exemple, l'entitat impedeix realitzar simulacions si l'import de l'préstec sol·licitat supera el 80% de la valor de l'immoble, tal com recomana el Banc d'Espanya perquè no es consideri una hipoteca de risc. És a dir, en principi, no atorgarien préstecs per sobre d'aquest 80%. En el sector bancari hi ara la possibilitat de superar aquest llindar, però només per a clients considerats VIP. Així i tot, la mitjana d'hipoteques que es donen a Espanya en els últims anys no supera el 64% de la valor d'immoble.





Així, segons les condicions del web, per aconseguir una hipoteca de 540.000 euros, el xalet hauria d'estar valorat com a mínim en 675.000 euros, una xifra superior a qualsevol de les estudiades. Al seu torn, segons la caixa, una hipoteca com la de Montero-Iglesias tindria una quota mensual, en el millor dels casos, de 1.755 euros amb un TAE variable d'l'1,33%. En el pitjor dels casos, sense tenir bonificació per serveis, la quota arribaria als 2.000 euros.





Per pagar els 30 anys d'hipoteca, Montero i Iglesias compten amb uns ingressos de tres vegades el salari mínim interprofessional: 2.121 euros a el mes en 14 pagues. I és que, malgrat que com a diputats Montero guanya 5.048 euros nets a el mes i Iglesias 3.000 euros, tots dos han de donar la meitat a Podem per complir amb les normes del seu partit. Iglesias, per la seva banda, assegura que té més ingressos per La Tuerka i Fort Apache i els seus llibres. A més, ja compta amb els diners que li puguin deixar en herència els seus pares per amortitzar la hipoteca. "Els pares de Pablo han guanyat més (...) i deixarà una herència que ens ajudarà", han assegurat tots dos.