Tres joves, a presó per robar a l'hotel de Tarragona en el qual s'allotjaven

Tres joves de 18, 19 i 20 anys han ingressat a la presó provisional per presumptament roba r en un hotel de Salou (Tarragona) en el qual s'allotjaven, han explicat els Mossos d'Esquadra.









Els Mossos els van detenir després que un treballador de centre hoteler els va avisar que uns clients havien entrat en habitacions per robar. Els tres joves havien aconseguit fer-se amb una clau mestra de l'hotel amb la qual van tenir accés a totes les habitacions de l'establiment.





Per a això van forçar la porta del lloc on es guardava la clau, i la van usar per emportar-se diners i tabac d'una habitació, i després van intentar robar en un altre dormitori, però l'hoste, que estava dins, ho va impedir.





Els Mossos els van detenir una hora més tard a la mateixa habitació de l'hotel en què s'allotjaven i van recuperar els diners robats.





Els tres arrestats han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia el diumenge, quan el jutge ha acordat l'ingrés a la presó provisional.