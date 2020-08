Joan Carles I s'instal·la en la República Dominicana

El Rei Joan Carles es trobaria a la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, després de comunicar al seu fill, el monarca Felip VI, la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya després de les últimes informacions relacionades amb presumptes donacions de l'Aràbia Saudita no declarades a Hisenda.









Segons informa el diari 'ABC', el monarca es va traslladar aquest mateix cap de setmana a la localitat de Pontevedra de Sanxenxo i des d'aquí es va desplaçar a Porto, a Portugal, per agafar un avió i viatjar a l'aeroport de la capital dominicana.





Així mateix, segons aquesta informació, la decisió del monarca no afectaria a la Reina Sofia, que seguirà residint al Palau de la Zarzuela i mantenint la seva activitat institucional.





De la mateixa manera, 'El Mundo' assenyala que el rei emèrit es va acomiadar dels seus amics aquest mateix cap de setmana i que aquests creuen que està a la República Dominicana i que fins i tot podria tornar a terres espanyoles al mes de setembre.





UN AMIC HOTELER

A la República Dominicana, el Rei Joan Carles té al seu amic Pepe Fanjul, propietari del complex hoteler Casa de Camp, situat a La Romana, al país llatinoamericà. La germana de l'àvia d'aquest empresari del sucre era Edelmira Sampedro, un cubana que es va casar amb el Príncep Alfonso, fill gran d'Alfons XIII, avi del rei Joan Carles.





En tot cas, no és l'únic lloc on se situa al rei emèrit. Segons mitjans portuguesos, Joan Carles I s'hauria instal·lat a Estoril, a l'àrea de Cascais (Portugal), que és on va passar la seva infància quan allí estava instal·lat el seu pare, Don Joan de Borbó.





Segons asseguren aquests mitjans portuguesos, Joan Carles I ja hauria arribat a país lusità, tan sols unes hores després que es fes públic el comunicat de la Casa Reial en què s'informava de la seva sortida del Palau de la Zarzuela després de 58 anys d'estada .





El Rei Joan Carles va comunicar aquest dilluns a Felip VI la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya. Segons relata Sarsuela en un comunicat, el monarca emèrit recorda que fa un any va decidir expressar la seva voluntat de deixar de desenvolupar activitats institucionals i que ara, "davant la repercussió pública que està generant certs esdeveniments passats" de la seva vida privada, ha decidit traslladar-se fora d'Espanya.





"És una decisió que prenc amb profund sentiment, però amb gran serenitat", explica Joan Carles I, justificant la seva decisió "per contribuir a facilitar l'exercici" de les funcions del seu fill com a Cap d'Estat.





En la seva carta, el pare del Rei al·ludeix sense esmentar-al cas de les suposades donacions d'Aràbia Saudita no declarades a Hisenda, una investigació que va arrencar a Suïssa i que està estudiant la Fiscalia del Suprem.