La FEF permet que es disputi el Depor-Fuenlabrada suspès pels positius de diversos jugadors

El Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha donat el vistiplau perquè la trobada entre el Deportivo de la Corunya i el Fuenlabrada es disputi. El partit, corresponent a l'última jornada de la Lliga SmartBank, va ser ajornat en el seu dia pel positiu en els test PCR que van donar diversos membres de l'expedició madrilenya.









La decisió ha generat eufòria al club madrileny ja que una victòria els permetria disputar els play-offs d'ascens a Primera Divisió. I pot tenir garantida la victòria si els jugadors de l'Esportiu, ja descendit a Segona B, compleixen la seva paraula i no es presenten a el partit.





En canvi, ha caigut com una galleda d'aigua freda a l'Elx, que pot perdre la seva opció de lluitar per l'ascens. A la ciutat il·licitana estan pendents de la seva el Comitè d'Apel·lació decideix opta per corregir la decisió de Competició i impedir que el partit es disputi.





De tota manera, el comunicat fet públic per Competició recorda que "s'està instruint un procediment extraordinari contra el CF Fuenlabrada, SAD, de què podria derivar potencialment (i sense que això impliqui predeterminació alguna i en cap sentit la resolució de procediment) una sanció que podria, fins i tot, alterar el resultat de el partit ". La sanció a el quadre madrileny pot anar des donar-li el partit per perdut fins al descens administratiu de categoria.





D'altra banda, s'han fixat les dates per a la disputa dels partits de play offs d'ascens a primera. La primera eliminatòria es jugarà els dies 13 i 16 d'agost, i la segona, el 20 i 23 d'agost.