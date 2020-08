El Tribunal de Comptes demana que es retallin les ajudes electorals a JxCat

El Tribunal de Comptes ha demanat reduir les subvencions electorals rebudes per Junts per Catalunya per a les eleccions generals de el 28 d'abril de 2019, en què el cap de llista va ser Laura Borràs, i les europees del 25 de maig de el mateix any després d'haver detectat que la formació va rebre aportacions privades no identificades amb els requisits que estableix l'article 126.1 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG).













Així consta en sengles informes de fiscalització realitzats pel Tribunal de Comptes sobre les despeses electorals dels partits polítics per a les esmentades convocatòries que van tenir lloc l'any passat.





L'article 126.1 de la LOREG estableix que aquells que aporten fons als comptes oberts pels partits per les seves despeses electorals han de fer constar "en l'acte de la imposició el seu nom, domicili i el número del seu document nacional d'identitat o passaport", dades que no consten en la documentació que Junts va remetre aL Tribunal de Comptes.





En el cas de les generals d'abril de 2019, el fiscalitzador assenyala que, segons la informació presentada per Junts, marca amb la qual va concórrer a les eleccions el PDeCAT, l a formació va rebre "aportacions privades no identificades" per valor de 620 euros.





I aquesta quantitat va arribar als 8.859,11 euros en el cas de les eleccions a Parlament Europeu, a les quals Junts per Catalunya va concórrer en coalició amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i el PDeCAt sota denominació de 'Lliures per Europa'.





En tots dos casos, el fiscalitzador proposa reduir la "subvenció electoral a un 10% de l'import dels recursos utilitzats en la campanya electoral la procedència no ha quedat prou acreditada", és a dir, 62 euros en el cas de les subvencions electorals per a les generals i 886 en el de les europees.