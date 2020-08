Catalunya suma 995 contagiats més i 11 morts per Covid-19 a 24 hores

El nombre de contagiats per la Covid-19 a Catalunya ha pujat en 995 persones en les últimes 24 hores. A més, en aquest mateix període de temps, el Govern ha comptabilitzat 11 morts a causa del virus.













Les dades han elevat la preocupació en el si de la Generalitat, sobretot pel que fa a quatre comarques. Als casos ja coneguts al Segrià i Barcelona i la seva àrea metropolitana s'han unit ara al Vallès Oriental i el Vallès Occidental, on l'augment de casos a ciutats com Sabadell, Ripollet o Terrassa es van a dur a terme proves massives per intentar identificar els positius i poder prendre les mesures adequades.





Fins ara, Catalunya ha registrat fins aquest dimecres 102.245 casos confirmats acumulats de coronavirus, segons informa la Conselleria de Salut de la Generalitat.





La xifra de morts totals ascendeix a 12.791, 10 més que els registrats el dimarts: 7.014 en hospital o centre sociosanitari, 4.119 en residència, 814 en domicili i 844 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 607, fet que suposa un descens de 25 respecte a dilluns, quan havia 632. Un total de 111 pacients es troben ingressats a la Unitat de Cures Intensives (UCI), tres més que en el balanç anterior, quan hi havia 108.

No obstant això, la taxa del risc de rebrot ha pugeu o: dimarts arribava a un nivell de 155,87, mentre que 24 hores després està en 160,24.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 16.728 persones que han donat positiu, de les que 6.331 han mort i 47 es troben actualment ingressades.





PER COMARQUES

Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia hi ha hagut 6.167 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 177 han mort, mentre que actualment hi ha 68 pacients ingressats --9 d'ells a l'UCI--; el risc de rebrot és de 434,74.





A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 39.333 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.285 morts, mentre que actualment hi ha 236 pacients ingressats --48 d'ells en l'UCI--; el risc de rebrot és de 242,68.





Al Vallès Occidental (Barcelona) s'han registrat 10.300 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.425 morts; actualment hi ha 58 pacients ingressats, dels quals 9 són a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 158,45.





Al Vallès Oriental (Barcelona), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 4.049 casos confirmats acumulats, dels quals 598 han mort, mentre que actualment hi ha 35 pacients ingressats -2 d'ells a l'UCI--, i el risc de rebrot és de 157,22.