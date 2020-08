El Covid-19 accelera a Espanya amb 1.772 nous contagis en les últimes 24 hores

El Ministeri de Sanitat ha informat de 1.772 nous casos de COVID-19, enfront dels 1.178 d'ahir, tot i que no ha inclòs les dades de Castella-la Manxa per "problemes tècnics" i els de País Basc "per festivitat local".













Des del començament de la pandèmia s'han registrat 305.767 positius a Espanya, segons les xifres oficials. A les dues últimes setmanes han iniciat símptomes 10.498 persones, 2.799 només en els passats 7 dies.





Dels 1.772 positius d'avui, 85 s'han diagnosticat a Andalusia, 614 a Aragó, 14 a Astúries, 14 a Balears, 16 a les Canàries, 37 a Cantàbria, 52 a Castella i Lleó, 146 a Catalunya 89 a Comunitat Valenciana, 21 a Extremadura, 20 a Galícia, 539 a Madrid, quatre a Melilla, 48 a Múrcia, 70 a Navarra i tres a La Rioja.





En l'última setmana han mort 25 persones amb PCR positiva (una a Andalusia, set a Aragó, tres a Castella-la Manxa, dos a Castella i Lleó, cinc a Catalunya, una a Comunitat Valenciana, una a Extremadura i cinc a Madrid) , en comparació dels 34 que va notificar ahir Sanitat. Fins 28.499 han mort amb COVID-19 confirmat per prova diagnòstica.





A més, 636 a persones han ingressat a l'hospital amb COVID-19 (127.670 en el conjunt de la pandèmia): 63 a Andalusia, 215 a Aragó, 12 a Balears, cinc a Astúries, 15 a Cantàbria, dos a Castella-la Manxa, 29 a Castella i Lleó, 54 a Catalunya, 71 a Comunitat Valenciana, quatre a Extremadura, 16 a Galícia, 88 a Madrid, 28 a Múrcia, 22 a Navarra, vuit a País Basc i quatre en la Rioja.





També 38 en Unitats de Cures Intensives (11.831 en total): cinc a Andalusia, set a Aragó, un a Astúries, dos a Cantàbria, un a Castella-la Manxa, un a Castella i Lleó, quatre a Catalunya, sis a Comunitat Valenciana , un a Extremadura, un a Galícia, quatre a Madrid, tres a Múrcia i dues a Navarra.