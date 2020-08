Telefónica xifra en un 21% l'increment del trànsit mòbil a Lleida per la Covid-19

Telefónica ha registrat a Lleida un "inusual increment de l'trànsit mòbil" entre gener i juliol de 2020, segons la companyia, que xifra l'augment del21% i ho atribueix a la nova situació generada per l'epidèmia de la Covid-19.









L'any passat en aquest mateix període de temps, les xarxes mòbils de Movistar a la província tot just van registrar increments en el consum de dades, ha informat l'empresa aquest dimecres en un comunicat.





Segons Telefónica, el "apogeu" aquest estiu del turisme nacional d'interior explica aquest fenomen, atès que les províncies limítrofes amb grans ciutats com Madrid o Barcelona, com és el cas de Lleida, estan experimentant forts creixements de trànsit, molt per sobre dels habituals en aquestes dates.





En línies generals, aquest any part del turisme nacional s'està bolcant en segons habitatges, i els creixements més grans de trànsit s'han produït en municipis distribuïts per tot Espanya, sense concentrar-se, com altres anys, a les zones costaneres.





Telefónica ha assegurat que va ampliar la franquícia de dades als clients de forma gratuïta per a facilitar-los les comunicacions durant el confinament i que algunes d'aquestes franquícies segueixen en vigor, el que des del seu punt de vista explica que les xarxes mòbils tinguin un ús elevat per part dels clients allà on estiguin.





El director d'Operacions, Xarxa i TI de Telefónica, Joaquín Mata, ha assenyalat que "l'estiu és l'època de l'any més intensa per les xarxes mòbils, amb un gran nombre de persones utilitzant els serveis d'aquestes xarxes en els seus llocs de vacances" .