Pedro Sánchez diu que "ningú pot sostreure a l'acció dels tribunals", en referència a Joan Carles I

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que tot càrrec públic està sotmès a l'acció dels tribunals, en clara referència a la situació que s'està vivint al voltant de la figura de Joan Carles I.













Sánchez ha enviat una carta als militants del seu partit, el PSOE, en què assegura que tots els responsables públic han de donar compte de les seves accions i estan sotmesos a l'escrutini dels mitjans de comunicació. "Ningú pot sostreure a la transparència dels mitjans informatius, ni a l'acció dels Tribunals. Tot responsable públic ha de retre comptes de la seva conducta i així succeirà sense excepcions. Ara bé, una conducta irregular compromet al seu responsable, no a la institució. Aquest principi afecta els agents socials, als partits, als governs autonòmics i a el propi govern de la nació ", diu en la missiva.





A més, ha tornat a insistir que el que està succeint amb el rei emèrit no té per què afectar la institució monàrquica. "No es jutja a les institucions, es jutja a les persones", ha matisat.





I ha tornat a posar en valor la monarquia parlamentària, tot i que ha reconegut que es tracta d ' "un element del pacte constitucional, no tot el pacte". Segons diu, la Constitució "no es pot trossejar i seleccionar a caprici" i reivindica la seva lleialtat a la Carta Magna: "a tota, de principi a fi, i la defensarem a les verdes i a les madures".





SUPORT PER ALS PRESSUPOSTOS

El secretari general del PSOE també fa referència als pressupostos generals de l'Estat (PGE), als quals denomina com els comptes de la "recuperació", i apel·la a la "unitat teixida des dels balcons" durant el confinament perquè les forces polítiques donin suport a aquesta llei pressupostària. "Els socialistes treballarem per aconseguir aquesta unitat amb totes les forces polítiques disposades a fer pinya per aprovar els pressupostos de la recuperació", diu en la missiva el president de Govern.





En paral·lel, ha reivindicat el pla de recuperació que va sortir dels acords entre els diferents líders europeu s i ha apostat perquè aquests diners vagin destinats a "reconstruir i transformar l'economia fent-la més verda, més digital i més justa".





Considera que la Unió Europea "ha estat a l'alçada" amb l'aprovació d'aquest fons que aportarà a Espanya uns 140.000 milions d'euros en els propers sis anys. "En aquesta crisi podem comptar amb un suport que mai havia estat al nostre abast en totes les situacions penoses per les que el nostre país ha travessat", ha subratllat.





VIRUS SEGUEIX

En la seva carta, Sánchez fa un balanç de la gestió de govern de coalició i fa especial esment a la crisi sanitària, econòmica i social que està provocant la pandèmia del coronavirus. Referent a això, ha posat en valor l'estat d'alarma per "salvar la salut pública".





No obstant això, el cap de l'Executiu ha recordat a la seva militància que "el virus segueix aquí" tot i que la situació sanitària ha millorada, i ha apel·lat a la "responsabilitat personal" per mantenir a ratlla el Covid-19. Així mateix ha demanat "donar suport" les accions que impulsen les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes i que "sosté" el Govern.





Finalment, fa un resum de la seva carta i apel·la els socialistes a "seguir treballant" sota els principis de "defensar les institucions de la Constitució, buscar la unitat i el màxim acord, i vetllar perquè prevalgui la justícia social".