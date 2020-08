Google tanca 2.500 canals xinesos de Youtube per difondre "fake news"

La propagació de fake news s'ha convertit en una de les armes més silencioses però molt afectives que estan envaint tot el planeta. Els interessos dels governs o de grans empreses multinacionals poden veure afectats per la propagació d'una notícia falsa que un cop ha entrat de les xarxes socials és difícil de controlar.









Encara que des de diferents organitzacions a escala mundial s'han llançat alertes advertint de la perillositat d'aquest tipus d'informacions, la realitat és que se segueixen propagant amb una facilitat inaudita. Per això, són molts els que exigeixen als responsables de les xarxes socials més populars, les més usades per difondre tota mena de rumors, que posin els filtres necessaris per frenar aquest fenomen.





Aquesta vegada ha estat el cercador més gran del món, Google, la multinacional creada per Larry Page i Serguei Brin, el que ha decidit actuar. Després de dur a terme durant mesos una anàlisi molt exhaustiva del contingut de milers de canals actius a Youtube, els responsables de la firma de Mountain View han decidit tancar 2.500 canals en el popular lloc de vídeos vinculats a la Xina. La raó, que des d'aquests canals es difonien notícies falses a tot el món i de manera massiva amb afectacions tant a la política internacional com a l'economia planetària.









SENSE IDENTITAT

Tot i que Google s'ha negat a identificar els canals, sí que ha confirmat que molts d'ells estan relacionats amb activitats similars a Twitter, des dels quals s'han fet algunes àmplies campanyes de desinformació.





Aquesta acció de Google es produeix quan s'aproximen les eleccions als Estats Units i quan les tensions entre els dos gegants per la lluita tecnològica està arribant a cotes inquietants. Des de la mateixa Casa Blanca s'havia mostrat recentment la seva preocupació per l'ús que des de la Xina es fa de la tecnologia, tant pel que fa a les aplicacions, com la popular de vídeos curts TikTok o la de missatgeria WeChat, com per l'ús que determinades aplicacions de fa des del país asiàtic, que des dels Estats Units atribueixen al mateix govern de Pequín.





De fet, TikTok serà prohibida als Estats Units a partir de mitjans de setembre si abans no ha venut les seves operacions al país nord-americà a Microsoft. Segons el govern presidit per Donald Trump, es tracta d'establir una xarxa neta que impedeixi que aplicacions o companyies de telecomunicacions estrangeres puguin accedir a informació confidencial sobre ciutadans i empreses nord-americanes.





El govern també tem que aquestes populars aplicacions s'usin per perjudicar la lluita electoral de Trump per la reelecció. L'equip del president nord-americà és conscient de la potència de les xarxes socials, no en va van ser claus per al seu triomf electoral les fake news massives procedents de països com Rússia durant la precampanya i la campanya de les eleccions, i no vol que les autoritats xineses les usin contra ell a causa del dur enfrontament que per temes tecnològics, econòmiques i militars manté les dues superpotències.





YOUTUBE, PROHIBIT

Curiosament, l'accés a Youtube està prohibit a la Xina. Va ser una de les primeres webs a les quals es va impedir l'accés als seus ciutadans, ja que el Govern xinès la considera una perillosa arma de propagació de les idees contràries al règim comunista. És una de les 10.000 webs i aplicacions, entre les quals s'inclouen Facebook, Twitter i Google, que no són accessibles per als ciutadans de país ... tret que trobis la manera de fer-ho i t'arrisquis a ser detingut.