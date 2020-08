Denuncien per injúries a la Corona a Pere Aragonès, Teresa Rodríguez i la presidenta del BNG

Fòrum Balears ha presentat aquest dijous una denúncia en Fiscalia contra el coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera i el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, per presumptes injúries al Rei i a la Corona, en relació a declaracions en premsa arran de la sortida de Joan Carles I d'Espanya.









La denúncia també es dirigeix contra la presidenta del BNG, Ana Pontón, i la presidenta de Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez.





L'escrit lliurat a Fiscalia recull expressions de Noguera com "a la família reial s'ha generat una dinàmica de corrupció molt important", entre altres, que Fòrum Balears considera injurioses.





De Pere Aragonès recull expressions com "els Borbons són una organització criminal", "la Monarquia només pot ser corrupta per definició" i "cal fer caure aquest règim i aquesta Monarquia".





De Teresa Rodríguez ressenya afirmacions com "Joan Carles I és un lladre, però el seu fill Felip VI també", "els rics ens roben i la Monarquia pot fer-ho impunement" o "la Monarquia és corrupta fins al moll".





Finalment, també dirigeix la denúncia contra Ana Pontón per manifestacions com "no hi ha encens ni botafumeiro que tapi la podridura de la Casa Reial i no pararem fins que jutgin als Borbó per lladres i per corrupció".





"Ens sembla vergonyós i molt preocupant que càrrecs públics es prenguin la llicència d'injuriar al nostre Rei i per extensió a la Corona d'Espanya, símbol de la unitat de la nostra nació", han declarat des Fòrum Balears en un comunicat.





L'entitat ha acusat el Govern de mediatitzar el cas de Joan Carles I per a "ocultar la seva nefasta gestió de la crisi del coronavirus".