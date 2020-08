Ciutadans demana a Parlament enaltir la tasca del Rei i condemnar la "campanya de desprestigi" contra ell

Ciutadans ha presentat una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que demana que la Cambra catalana exalti la tasca del Rei i de la monarquia parlamentària com a institució, i condemnar la "campanya de desprestigi que els partit nacionalistes i populistes estan impulsant contra la institució de la monarquia parlamentària ".









La iniciativa es votarà aquest mateix divendres a la nit en el ple extraordinari sobre la monarquia i també reclama constatar que la "suposada corrupció del Rei emèrit no ha estat jutjada ni demostrada, per la qual cosa l'administració de justícia ha de seguir el seu curs", de manera que considera que la seva marxa d'Espanya no implica trencar una ordre judicial ni una fugida de les seves obligacions judicials.





El partit taronja també vol que el Parlament reprovi que el president de la Generalitat, Quim Torra, comparegui per una qüestió sobre la qual Catalunya no té competències i "vulgui erosionar" la monarquia i la figura del cap de l'Estat.





Així mateix, planteja que el Parlament declari "la importància de desvincular les institucions previstes" a la Constitució amb el subjecte que exerceix el càrrec, de manera que desvinculi qualsevol acció realitzada per Joan Carles I amb la monarquia.





En una altra proposta, Cs demana que la Cambra catalana insti el Govern a fer totes les accions legals disponibles "contra els responsables de les accions perjudicials contra els havers i el patrimoni públic de la Generalitat de Catalunya arran dels procediments judicials per la causa del 3% i per la família Pujol ".