El foc torna a Beirut després de les explosions

Els habitants de Beirut han dit prou. Encara no se sap oficialment per què va explotar la bomba que, de moment, ha deixat almenys 154 morts i més de 5.000 ferits, però tot apunta a que es tracta d'una negligència per part de les autoritats. La principal hipòtesi és que 2.750 tones de nitrat d'amoni que s'acumulaven des de feia sis anys en un magatzem del port de Beirut van cremar per les precàries condicions de seguretat del lloc.













Les informacions sobre la causa de l'explosió han provocat que la ciutadania surti al carrer a manifestar-se demanant la dimissió del Govern del Líban. Varis dels manifestants han llançat pedres contra els agents després d'haver calat foc a barricades amb materials de fusta, tot per un objectiu: irrompre al Parlament i fer caure a l'Executiu.





En els enfrontaments entre manifestants i policia, diverses persones han resultat ferides i s'han produït detencions. La policia ha fet ús de gasos lacrimògens contra els manifestants fins aconseguir que abandonessin el seu propòsit.





LES AUTORITATS LIBANESES HAN DETINGUT 16 PERSONES PER LES EXPLOSIONS





Durant la jornada, el comissionat estatal davant el tribunal militar del Líban, Fadi Akiki, ha assenyalat que fins al moment han estat detingudes 16 persones en el marc de les investigacions, inclosos diversos alts càrrecs de l'autoritat portuària.





Les autoritats han declarat l'estat d'emergència per a Beirut, han alliberat una partida pressupostària de 100.000 milions de lliures libaneses (uns 56 milions d'euros) i han creat una comissió d'investigació que en cinc dies, a explicar des del dimarts, ha d'aportar les seves conclusions sobre les causes de l'ocorregut.





Les explosions han tingut lloc en un moment en el qual el Líban travessa una greu crisi econòmica --la pitjor des de la guerra civil (1975-1990)-- i es tem que la destrucció ocasionada per les mateixes impacti directament en la importació d'aliments i altres productes bàsics.





Així, el Líban ha estat escenari de protestes contra el Govern per la crisi, la falta d'ocupació i la corrupció des d'octubre, quan les manifestacions van acabar per provocar la caiguda del primer ministre, Saad Hariri.





Les manifestacions van arrencar després d'una caiguda de la moneda local per primera vegada en les últimes dues dècades, però el descontentament s'arrossegava des de juliol, quan el Parlament va aprovar un pressupost d'austeritat per fer front al dèficit.





UNA CRISI EMPITJORADA PER LA PANDÈMIA

Després de diversos mesos d'estancament polític, Hasán Diab va aconseguir formar Govern al gener, si bé les protestes han continuat a causa de l'agreujament de la crisi econòmica, empitjorada a més per la pandèmia del coronavirus, que està registrant un nou pic en aquests últims dies.





L'increment de les tensions va portar al president, Michel Aoun, a alertar a la fi de juny de l'atmosfera de guerra civil" existent al país en el marc de les protestes, al mateix temps que va criticar els "tints sectaris i confessionals" de la situació.





Per la seva banda, el viceportaveu de la Secretaria General de Nacions Unides, Farhan Haq, va recalcar el dimecres que l'organisme "espera que els danys en el port exacerbin de forma significativa la crisi econòmica i alimentària al Líban, que importa entre el 80 i el 85 per cent dels seus aliments".





Haq va avançar que "semblaria, donat el nivell de danys, que hi haurà necessitat d'un suport internacional addicional al Líban" i va aplaudir les declaracions de suport per part de diferents governs. "Esperem que tots els governs i tots nosaltres estiguem al costat del poble libanès", va sostenir.





"Hem de recordar que el poble del Líban ha estat extremadament generós i de gran ajuda des de fa molts anys. Com saben, ha acollit desenes de milers de refugiats de Síria. Hi ha des de fa molt una població de refugiats palestins al Líban", va dir. "És gent que ha donat molt suport a uns altres, i ara és el moment en el qual ells necessitaran ajuda, i nosaltres certament intentarem donar-la-hi en la mesura del possible", va sentenciar.