Budó veu difícil que Puigdemont torni a Cataluna encara que guanyi les eleccions

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha constatat la dificultat que torni l'expresident Carles Puigdemont si guanya les eleccions però ha defensat la seva investidura, tot i que considera que hi ha diverses persones en JxCat que "podrien acabar donant el pas" per presidir el Govern si ell guanyés però no pogués tornar.









En una entrevista d'Europa Press, ha insistit que Puigdemont és el líder indiscutible de JxCat i hauria de poder optar a la investidura, però "és veritat que això no està exempt de dificultats. La dificultat hi és i això ho sabem tots, però no ens hem de conformar. ho hem de poder denunciar, ho hem de poder evidenciar i hem de poder lluitar perquè algun dia se li puguin reparar els seus drets ", tot i que lamenta que la realitat a hores d'ara és que Puigdemont no pot tornar a Espanya sense ser detingut.





Al preguntar-li si JxCat hauria d'acabar triant a algun candidat a la investidura per substituir-lo si no pot aspirar a la Presidència, ha contestat que està "convençuda que d'aquí a l'espai de JxCat hi ha una sèrie de persones amb aquesta capacitat de poder ser candidats o candidates acompanyant "a l'expresident, tot i que no ha concretat noms. "Hi ha diverses persones i crec que hi ha un equip de persones que, en funció de tot, podrien acabar donant el pas, i, per tant, treballarem perquè, sigui qui sigui, sigui la persona adequada. A mi personalment el que m'agradaria és que es poguessin reparar els drets polítics a el president Puigdemont ", ha insistit.





Sobre si ella podria ser aquesta candidata, ha apuntat que serà JxCat qui ho decideixi i que ella sempre estarà "a disposició del que consideri tant el president Puigdemont com el president Torra i els presos polítics".





EN MANS DE TORRA

No obstant això, ha tornat a dir que ara mateix el Govern està centrat en gestionar la pandèmia i que serà el president de la Generalitat, Quim Torra, qui decideixi quan seran les eleccions i si vol consensuar la data amb ERC.





A més, ha admès que la pandèmia ha contribuït a millorar les relacions entre els dos socis de govern. "Ens ha ajudat a trobar-nos tots, que hem hagut d'anar units per fer front a aquest escenari que ens hem trobat. I crec que això ha estat positiu a l'hora de restablir les relacions entre els socis", ha assenyalat.





Budó, que forma part de el grup que ha impulsat la creació de la nova JuntsxCat, el nou partit de Puigdemont, i segueix sent militant del PDeCAT, ha dit que l a integració en la nova formació és la "evolució natural" del que ha fet aquest espai polític des 2017, ja que en aquests últims anys sempre s'han presentat sota la marca de JxCat. "El PDeCAT ha d'estar. Les bases del PDeCAT han dit reiteradament que volen estar en aquest nou espai polític. Això ha de ser un pas natural cap a aquest nou partit", i creu que els seus militants han afiliar-se a JxCat individualment, tot i que ha rebutjat pronunciar-se si el partit liderat per David Bonvehí hauria d'acabar dissolent-se.





La consellera confia que s'aconseguirà un acord entre els dos partits i ha assegurat que no farà el "gest de trencar el carnet" del PDeCAT, malgrat que el seu portaveu, Marc Solsona, ha demanat en diverses ocasions que els associats que s'hagin afiliat a JxCat abandonin el partit perquè no permet la doble militància. "Si el PDeCAT em diu que he de deixar la militància perquè no es em permet la doble militància, valoraré deixar-la. Però a hores d'ara no ho he fet perquè tampoc ningú m'ho ha demanat", ha afirmat.

TAULA DE DIÀLEG

La també portaveu de l'Executiu català ha responsabilitzat el Govern central que no s'hagi reunit la taula de diàleg al juliol, ja que creu que no li ha interessat i han "buscat totes les excuses possibles" per evitar la trobada, de manera que, segons la seva opinió, s'haurà de veure si a la tardor hi ha voluntat de reprendre per ambdues parts.





Ha reiterat que el Govern defensa el diàleg, però creu que incorporar la figura d'un mediador "ara més que mai es fa imprescindible per garantir que tot allò del que es parli i negociï s'acabi duent a terme. És com la garantia".





I lamenta que de moment la taula no ha servit per res: "Des del moment que es va fer aquesta taula de diàleg fins ara no ha canviat res. La repressió que vivim, la manera com s'ha abordat la realitat dels presos polítics i de els exiliats, no ha canviat respecte a Catalunya. a contra, veiem que la repressió continua ".