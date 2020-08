El Barça goleja el Nàpols i posa rumb a Lisboa

El FC Barcelona va superar (3-1) al Nàpols aquest dissabte a la tornada de vuitens de final de la Lliga de Campions celebrada al Camp Nou, retorn dels de Quique Setién després de perdre el tron a la Lliga espanyola en una línia semblant de escàs futbol, dominat pel rival però amb enganxada suficient per anar a Lisboa.













No va patir el quadre culer ja que als 20 minuts ja tenia un 2-0 molt graticante. A la mitja hora fins i tot era 3-0, però el col·legiat va anul·lar el que era el doblet de Leo Messi per una mà de l'argentí.





Abans de la mitja part el gol de penal de Luis Suárez sí que va pujar a al marcador, però va tenir temps de retallar a l'equip italià (3-1). Així de moguda va ser la primer part, amb VAR i gols, però sense un Barça dominador, ofensiu o amo de la possessió com li agrada a Setién. La segona meitat va ser per oblidar en un Barça on només Messi funciona i que segueix lluny de l'nivell d'un equip campió.





L'estil que persegueix el tècnic càntabre no apareix, ja que el Barça va cedir el protagonisme al Nàpols i només la falta d'artilleria en els italians va evitar la sorpresa. Amb l'eliminatòria oberta després del 1-1 de l'anada, l'equip de Gattuso va tornar a robar la possessió al seu prestigiós rival com va fer en l'anada, però com va dir el tècnic italià, ni fent un bon partit tenien garantit l'èxit. I és que després de 10 minuts inicials sense notícies dels jugadors blaugrana, un córner va portar el 1-0. Lenglet el va rematar a la xarxa, amb protesta visitant per una possible falta, i el cop es va doblar amb el 2-0 de Messi.





El capità es va anar de tres, entre entrebancs, i quan es va aixecar va rematar caient entre altres dos rivals. El Barça va donar un cop a la taula, però alhora va trobar una excusa perfecta per relaxar-se. Els de Setién van viure de la urgència d'anar-se'n a dalt del rival i, en una contra, va arribar el 3-0 de Messi, després d'una assistència de luxe de De Jong, que no va pujar per una lleu mà de l'argentí.





EL NÀPOLS MANA AL CAMP NOU





El tercer va ser el de Luis Suárez, en un penal que va forçar Messi, tot i que es va jugar el tipus davant Koulibaly. Entre la preocupació per una possible lesió de l'argentí i el llarg afegit, el Nàpols va fer el 3-1. També de penal, Insigne va mantenir amb vida als italians. El capità visitant, que era dubte per una lesió fa una setmana, va ser el millor dels de Gattuso a la segona part, però va estar molt sol.





La pilota, les arribades, els córners, tot va ser per al Nàpols, però sense una rematada final que canviés el guió. El Barça va llançar un parell de contres, amb un Messi que va tranquil·litzar sobre el seu estat físic, però va deixar el crono córrer comptant amb la falta de punteria del rival. Milik va arribar a marcar, però en fora de joc, i Lozano va rematar a el pal. Gattuso va cremar naus per seguir arribant, mentre que Setién va fer els canvis per perdre temps, encara que un servís perquè Monchu, capità del Barça B, debutés a la Champions.





Va complir l'equip blaugrana amb el just, amb Messi una altra vegada de salvavides, però sense convèncer en el seu joc. El Barça avança a la 'Final a 8' a Portugal amb un repte que apunta complicat davant el Bayern, el 14 d'agost a l'Estádio do Sport Lisboa.