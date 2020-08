Un policia mort i 132 ferits a les protestes de Beirut, que poden fer caure el Govern

Un agent de Policia és el primer mort de les protestes d'aquesta tarda a la capital del Líban, Beirut, on han resultat ferides 142 persones mentre els enfrontaments s'estan estenent al Ministeri d'Exteriors i altres seus de Govern de la ciutat.









El policia formava part de la divisió antidisturbis i ha mort en un enfrontament contra els manifestants que ocupaven l'hotel Li Grey de la capital, segons informen fonts oficials a LBCI.





Dels 142 ferits, 32 han estat traslladats a hospitals de la zona i 110 han estat atesos in 'situ', segons ha informat Creu Roja del Líban en un comunicat.





MINISTERI OCUPAT





Mentrestant, el Ministeri d'Exteriors està ocupat pels manifestants i s'estan registrant violents enfrontaments entre els assistents i les forces de seguretat en diversos punts de la capital.





Els ocupants de la seu d'Exteriors han desplegat una pancarta que diu "Beirut, capital de la revolució" i "Beirut, ciutat sense armes". És una referència velada al partit-milícia xiïta Hezbolá, al qual molts manifestants acusen d'exacerbar les tensions en mantenir presència armada durant protestes prèvies contra el Govern.





Aquest "Dia del Judici", com el descriuen molts manifestants, ocorre durant el dol per la gran explosió del passat dimarts en el port de la capital, que ha deixat almenys 158 morts i més de 6.000 ferits, la gota que ha fet vessar el got de l'exasperació popular amb el Govern libanès, immens en una permanent crisi interna que se suma a l'econòmica que travessa el país des de fa anys.





EL PRIMER MINISTRE PROPOSA CELEBRAR ELECCIONS ANTICIPADES









El primer ministre del Líban, Hasán Diab, ha proposat aquest dissabte celebrar eleccions parlamentàries anticipades al país, en un intent de contenir l'onada de protestes contra la crisi política i econòmica exacerbada per la gran explosió del dimarts al port de Beirut.









"Estic preparat per assumir la responsabilitat del Govern durant els dos propers mesos fins que tots els partits acordin la propera fase a seguir, i el dilluns convocaré el Consell de Ministres per organitzar aquestes eleccions anticipades", ha fet saber en un discurs recollit pel portal de notícies libanès Naharnet.





Hores abans d'aquest anunci, els diputats del partit cristià Kataeb han anunciat que abandonen el Parlament libanès com a protesta contra el Govern, segons ha informat el líder de la formació, Sami Gemayel.





Les tres renúncies del partit cristià arriben després de les de Marwan Hamade, del partit del líder drus Walid Jumblat, i la diputada independent Paula Yacoubian, qui va demanar a tots els diputats que dimitissin perquè "el Parlament ja està fora del procés de presa de decisions".





L'ambaixador del Líban a Jordània també ha presentat la seva dimissió arran de l'explosió, que va ser provocada per l'emmagatzematge inadequat de 2.750 tones de nitrat d'amoni en el port, confiscades el 2014 al buc Rhosus, d'un empresari rus i amb pavelló moldau, per impagament de les les tarifes portuàries.