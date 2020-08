Sánchez demana unitat i una acció internacional coordinada per donar suport al Líban

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha demanat unitat i una acció internacional coordinada per donar suport al Líban, després de la tragèdia d'aquest dimarts a la capital, Beirut, segons informa l'Executiu.

















Sánchez ha participat aquest diumenge en la conferència internacional de suport al Líban convocada pel president francès, Emmanuel Macron, juntament amb el secretari general de Nacions Unides, António Guterres.





La reunió s'ha desenvolupat a porta tancada i per videoconferència a partir de les 14.00 hores i ha comptat amb la participació de líders internacionals, com Macron, Guterres o el president dels Estats Units, Donald Trump, en representació de al menys 15 països i 7 institucions financeres internacionals, a més de la UE i l'ONU.





L'objectiu de la conferència és prestar assistència a la població del Líban després de les explosions registrades aquest dimarts a Beirut, una tragèdia que ha deixat més de 150 morts i uns 6.000 ferits.





De moment, Espanya enviarà un carregament d'ajuda d'emergència al Líban dimarts que ve, que sortirà de la base aèria de Saragossa, en resposta a la petició de suport urgent de la Creu Roja libanesa.





Durant la trobada, el president ha demanat una acció internacional coordinada en suport a poble libanès, així com unitat a la comunitat internacional i als el govern libanès "per fer front a la crisi econòmica i financera de país", donada la seva "extrema fragilitat", agreujada per la tragèdia d'aquest 4 d'agost.





Sánchez ha recordat també que Espanya està especialment implicada amb l'estabilitat al Líban i en tota la regió a través d'UNIFIL, ja que és el segon contribuent de tropes a la missió de manteniment de la pau a la zona.