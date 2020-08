Desarticulada a Tarragona una xarxa de narcotràfic que amagava els diners en un forn de cuina

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Tarragona una organització criminal dedicada a el tràfic de drogues i a el blanqueig de capitals procedents del narcotràfic, detenint a 15 integrants d'una xarxa que va arribar a amagar 200.0000 euros en un forn de cuina. També s'han confiscat armes de foc i de guerra, vehicles d'alta gamma i embarcacions.









Als detinguts, entre ells els dos caps, se'ls investiga per delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals, tinença il·lícita d'armes, robatori amb força, receptació, defraudació de fluid elèctric i pertinença a organització criminal.





S'han practicat 10 registres en domicilis i naus industrials, en els quals s'han intervingut 203.000 euros en efectiu, la majoria ocults en un compartiment aïllant d'un forn de cuina, 37.000 corones daneses, una arma llarga automàtica, un revòlver calibre 38, un carabina calibre 22, una pistola i un revòlver detonador modificat per fer foc real.





També s'han intervingut embarcacions d'esbarjo, dos motors d'embarcació, dos vehicles d'alta gamma, 95 grams d'haixix, 1.119 plantes de marihuana i 2.520 grams de cànnabis processat.





La investigació va començar a finals de 2019, quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement de l'existència d'una organització criminal dedicada al narcotràfic els membres s'haurien establert a les localitats de Tarragona i Torredembarra. Els agents van constatar que els dos caps de l'organització mantenien un alt nivell de vida sense exercir cap tipus d'activitat laboral legal.





Al llarg de la investigació es van detectar 6 plantacions de marihuana, algunes d'elles ja desmantellades en el moment de l'explotació policial.





Al mes de gener de 2020 es va produir un incendi en una de les plantacions indoor gestionades per l'organització, en una nau de polígon industrial Riu Clar de Tarragona, a causa de la inadequació de la instal·lació elèctrica per al subministrament fraudulent d'energia. Durant l'extinció es va descobrir una plantació composta per més de 5.000 plantes de marihuana, sent alertats dels Mossos d'Esquadra que es van fer càrrec d'aquesta actuació.





Durant la investigació també es va poder acreditar la participació en el robatori amb força en una empresa nàutica de Sant Joan Despí (Barcelona), d'una embarcació, dos motors i diverses eines, per part de quatre membres de l'organització criminal investigada.





Per desarticular l'organització criminal investigada, es van practicar cinc registres simultanis en diferents domicilis-cinc successius en naus industrials de les localitats de Tarragona, Torredembarra i la Pobla de Montornès.





Els detinguts van ser posats disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell, que va decretar l'ingrés a la presó sense fiança per als dos líders de l'organització criminal investigada.