La Fiscalia examina la denúncia per injúries a la corona contra Pere Aragonès, Teresa Rodríguez i la líder del BNG

La Fiscalia de l'Audiència Nacional està examinant una denúncia presentada per l'associació Concòrdia Reial Espanyola contra el vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana (ERC); la líder d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez; i la presidenta del BNG, Ana Pontón, per possibles injúries a la Corona després de les seves respectius comentaris quan es va conèixer la marxa d'Espanya de Rei emèrit.









Segons han explicat des de Concòrdia Reial Espanyola, el que ha fet l'associació és posar en coneixement del Ministeri Públic uns fets que consideren que podrien ser delictius, ja que les injúries a la Corona estan contemplades en el Codi Penal, concretament en el seu article 491, i l'Audiència Nacional és el tribunal competent per investigar aquest tipus delictiu.





Fonts fiscals han confirmat la recepció de la denúncia i que s'han incoat diligències per determinar si el que es relata en la documentació lliurada per l'associació és constitutiu de delicte.





Una denúncia similar s'havia plantejat a Balears pel Fòrum Balears, que afegia a la llista de denunciats a coordinador de MÉS per Mallorca, Antoni Noguera.





En tot cas, tant Aragonès com Rodríguez i Pontón estan aforats davant els respectius tribunals superiors de justícia de les comunitats autònomes en què són diputats. En cas que Fiscalia veiés indicis de delicte en les seves afirmacions, haurien de ser aquests òrgans judicials els que els investiguessin, segons les fonts jurídiques consultades.





Després que la Casa Reial anunciés la sortida d'Espanya de Joan Carles I, Aragonès ha dit que "els Borbons són una organització criminal", "la Monarquia només pot ser corrupta per definició" i "cal fer caure aquest règim i aquesta Monarquia" . Per la seva banda, Teresa Rodríguez va afirmar que "Joan Carles I és un lladre, però el seu fill Felip VI també", "els rics ens roben i la Monarquia pot fer-ho impunement" o "la Monarquia és corrupta fins al moll".





Ana Pontón va fer manifestacions com "no hi ha encens ni botafumeiro que tapi la podridura de la Casa Reial i no pararem fins que jutgin als Borbó per lladres i per corrupció".